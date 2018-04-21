«Попадёт и в Киев, и в Сирию»: к чему может привести ослабление контроля над продажей американского оружия

Правительство США упрощает процедуру продажи обычных вооружений, в том числе беспилотных ударных и разведывательных комплексов своим союзникам. Соответствующий документ подписал накануне Дональд Трамп. По мнению экспертов, такая политика может представлять опасность в том числе и для России. Американцы объясняют изменение правил продажи оружия стремлением бороться за рынки с РФ и Китаем. RT выяснял, кто может выиграть, а кто — проиграть от новых реформ главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об упрощении процедуры продажи вооружений американским союзникам. Документ, определяющий главные принципы политики Соединённых Штатов в этой области, должен заменить руководство 2014 года, подписанное ещё президентом Бараком Обамой. Никаких конкретных предложений в документе, одобренном Трампом, не приводится, их должны представить в течение ближайших 60 дней Пентагон, Госдепартамент и министерства торговли и энергетики США.

Главная цель, заявленная в документе, — упростить процедуру продажи американских вооружений союзникам. Об этом ранее говорил и сам президент Соединённых Штатов.

«В некоторых случаях могут потребоваться годы, для того чтобы распоряжения оказались выполнены, — посетовал Трамп 18 апреля 2018 года в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. — Мы сокращаем сроки, теперь это будет вопросом нескольких дней».

Ранее президенты Турции и Филиппин Реджеп Тайип Эрдоган и Родриго Дутерте критиковали США за отказ продавать определённые виды вооружений их странам под предлогом нарушений прав человека. Турция в 2017 году обратилась к России с просьбой приобрести комплексы ПВО и ПРО С-400. Филиппины, в свою очередь, начали покупать оружие как у Москвы, так и у Пекина.

Родриго Дутерте осматривает автомат АК-47

Reuters

«Если мы предоставим нашим союзникам и партнёрам более широкий доступ к американским вооружениям, это также снизит их зависимость не только от китайских подделок, но и от российских систем», — заявил 19 апреля 2018 года в ходе пресс-конференции советник Трампа Питер Наварро.

По его словам, зачастую КНР просто копирует американские аналоги, в то время как США не могли продавать оригиналы из-за ограничений, которые были установлены при Обаме. Так, в июне 2018 года на аэрошоу в Париже был представлен китайский беспилотник Wing Loong II («Птеродактиль/Крыло дракона»), который, по мнению Наварро, является копией американского ударного дрона Reaper («Жнец»).

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Россия и США пока прямо не конкурируют на оружейных рынках.

«Мы продаём оружие союзникам США только в отдельных случаях, и прямой конкуренции здесь нет», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, главную роль в выборе поставщиков вооружений играет их качество. «Вопрос здесь, конечно, не в упрощённых или не упрощённых процедурах, а в самих характеристиках оружия», — считает военный эксперт.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, говорить о процессе вытеснения России с оружейных рынков пока рано.

«Мы видим, что наше оружие является более дешёвым, эффективным и качественным, и оно совершенно нового поколения, — заявил Судаков в беседе с RT. — США имеют только одно конкурентное преимущество перед нами: умение правильно взять за горло своих союзников и давить настолько сильно, что те выдавят слово «yes». Мы не действуем такими методами».

По мнению эксперта, новые правила могут открыть дорогу продаже самых высокотехнологичных американских вооружений.

«Наиболее выгодно для них, конечно, продавать комплексы ПРО Aegis, переносные ракетные комплексы. Все эти типы оружия одно время были под запретом. Нужно было получить согласие конгресса для того, чтобы открыть лицензию в том числе на продажу этих видов вооружения своим союзникам», — отметил Судаков.

«Набить карман Америке»

Изменения правил продажи беспилотных летательных аппаратов были отдельно анонсированы администрацией Трампа.

19 апреля 2018 года была опубликована информация относительно новой политики по продаже таких систем. Основные её положения засекречены. Однако в открытой части документа отмечается, что по сравнению с правилами продажи беспилотников, утверждёнными Обамой в 2015 году, ожидаются существенные изменения.

Дело в том, что в 2015 году была введена политика жёсткого контроля над продажами американских беспилотных летательных аппаратов за рубеж, в частности запрещалась (за исключением особых случаев) продажа дронов, способных преодолевать более 300 км и нести свыше 500 кг полезной нагрузки.

Все поставки беспилотников за рубеж могли осуществляться в рамках программы прямых военных поставок правительства США, что предусматривало особый контроль со стороны Пентагона, Госдепартамента и конгресса. Обосновывалось это стремлением не допустить попадания новейшего американского оружия в руки террористов и диктаторских режимов.

Американский многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator

© U.S. Air Force

Теперь ограничения по полезной нагрузке и дальности будут сняты, а продажи можно будет осуществлять напрямую покупателям (прямые коммерческие поставки) без прохождения сложных бюрократических процедур и одобрения конгрессменов.

«Сейчас Трамп хочет сделать так, чтобы ничего не согласовывать, — утверждает Судаков. — Он хочет указом разрешить продавать любой тип оружия любой стране. Трамп хочет перешагнуть ту черту, когда оружие могло попадать только в руки проправительственных сил и тех, которые США считают правильными. Трамп просто стремится зарабатывать деньги, делать большой бизнес, набивать карман Америке».

Как отмечает Reuters, сейчас единственная страна, на вооружении которой стоят боевые американские беспилотники ударный БПЛА MQ-1 Predator и многоцелевой БПЛА MQ-9 Reaper компании General Atomics, — Великобритания. На вооружении Франции и Италии находятся разведывательные версии «Жнеца». Как заявил новостному агентству источник в Госдепартаменте, запросы на покупку ударных беспилотников, сделанные ранее Турцией и Италией, будут рассматриваться уже в русле новой политики. 20 апреля 2018 года ряд индийских СМИ сообщили, что новые правила продажи боевых беспилотников помогут Индии обзавестись такими системами производства США.

Повод для беспокойства

«Американские беспилотники не представляют для нас особой опасности», — подчеркнул Мураховский.

По его мнению, более серьёзным вызовом для России являются уже идущие поставки истребителей пятого поколения F-22 и F-35 в страны НАТО, Японию и Израиль.

«Я полагаю, что американские беспилотники более опасны не для России, а для тех стран, где ведутся сейчас активные боевые действия», —уточнил Судаков.

По его словам, БПЛА американского производства могут быть использованы «нестабильными режимами» для провокаций, в том числе с применением химического оружия. Кроме того, само по себе ослабление контроля над продажей новейшего вооружения может привести к попаданию его в том числе в руки террористов.

«Конечно, новейшее оружие попадёт и в Киев, и в Сирию, — считает эксперт. — Это делается абсолютно умышленно. Система управляемого хаоса, которую создавали США, превратилась в неуправляемый хаос».

Такая ситуация, по мнению политолога, приведёт к глобальным проблемам в безопасности, которые в конечном счёте ударят и по самому Вашингтону.

Боевики в Сирии

Reuters

«Сейчас США не понимают, какого джинна они выпускают из бутылки. Проблемы, с которыми они столкнутся в ближайшие два-три года, будут очень существенными. Увы, решать их придётся не только Америке, но и в том числе России», — утверждает Судаков.

В свою очередь, Мураховский считает, что американское оружие не сможет попасть не в те в руки.

«Вероятность, что оружие окажется в руках террористов в Сирии, исключена. Ведь США поставляют новейшее вооружение только своим самым тесным союзникам. Прежде всего блоку НАТО, а также Израилю и Японии. Все остальные могут получить, скорее, какие-то устаревшие системы вооружения», — подчеркнул эксперт.