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Попадут ли российские Су и МиГи под огонь «русско-турецких» С-400 в небе Сирии

10 марта 2020, 09:35  •  105 • Война
После переговоров с Путиным Эрдоган почти открытым текстом сказал, что между Москвой и Анкарой будут еще в Сирии кризисы. «В этом процессе Турция оставляет за собой право отвечать на любые выпады со стороны режима, где бы то ни было и с полной силой», — заявил турецкий президент на пресс-конференции по итогам саммита.
Звучит угрожающе.
В ходе молниеносной войны (с 27 февраля по 5 марта) армия Эрдогана потеряла официально 50 солдат и офицеров, причем 36 «мучеников» погибли, как уверены в Турции, из-за удара русских истребителей.
Ранее президент Турции без капли сомнения в голосе дал обещание своему народу, что «если еще кто-то из турецких солдат пострадает, Турция нанесет удар по силам режима всюду». Месут Хакки Казин, один из его советников, даже утверждал: «Турция воевала с Россией 16 раз в прошлом, мы сделаем это снова».
Однако после первых двух дней удачного «возмездия» ударные турецкие дроны TAI Anka, нанесшие противнику серьезные потери, стали сбивать пачками. Да, и на земле бойцы Асада дрались лучше, имея за спиной семилетний опыт реальной войны и бойцов спецназа России. Потеряв треть «армии беспилотников» и еще несколько десятков военнослужащих, Анкара вынуждена была пересмотреть свою политику в отношении с Москвой, исходя из осознания того, что прямое столкновение с российскими войсками гораздо опаснее, чем ей казалось до операции «Весенний щит».
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Внутри Турции Эрдоган из-за своей авантюрной политики оказался между двух огней. Местные ура-патриоты и националисты требуют войны с Россией и расторжения с ней экономических связей. При этом оппозиция не понимает, зачем Анкара вообще ввязывается в сирийский конфликт. В частности, 140 турецких наиболее известных в стране интеллектуалов и деятелей культуры подписали петицию, в которой говорилось: «Мы, подписавшие соглашение, видим, что наша страна загнана в тупик, наши дети гибнут в битве, которую они вынуждены вести в другой стране, наша репутация пострадала перед мировым сообществом, а наша нация используется в качестве империалистической пешки и спонсора религиозного терроризма».
Звонки «другу Трампу» и «подруге Меркель» разочаровывали Эрдогана. Первый сразу же начал зарабатывать политические очки, мол, вот и Турция прогнулась и чуть ли на коленях просит американцев помочь. Глава Белого дома пообещал поставить союзнику по НАТО системы ПВО Patriot, но на условиях США.
Вторая с ходу отвергла угрозы Эрдогана, что «Турции откроет ворота миллионам беженцев в своей стране, которые хотят продолжить движение на запад в Европу». Как известно, Евросоюз уже перевел Анкаре $ 6 млрд. за беженцев и не удовлетворил новые требования на $ 3,5 млрд.
Все эти очень серьезные для политического будущего Эрдогана проколы произошли из-за того, что Турция не только не смогла установить контроль над воздушным пространством Идлиба, но и показала всему миру, что не способна защитить свое собственное воздушное пространство в случае мощного удара.
Большой флот устаревших и давно не модернизированных истребителей F-16, по мнению экспертов International Institute for Strategic Studies (Международного Института стратегических исследований, или IISS), показывает свои возможности ниже среднего. Связано это, прежде всего, с тем, что ВВС Турции не имеют доступа к ракетам «воздух-воздух» большой дальности. Если прибавить к этому откровенно слабую систему ПВО, состоящей в основном устаревших систем малой дальности MIM-23 Hawk, то ситуация для Турции выглядит совсем плохо.
Добавим, что IISS является русофобской организацией, которая, очень хотела бы, что Эрдоган «побил» Путина в Сирии. По словам Эмиле Хокайема, аналитика из Международного института стратегических исследований, Россия в течение (первых двух) дней конфликта прекратила обеспечивать воздушное прикрытие армии Асада, после чего сирийцы понесли самые большие потери за многие годы.
Возможно, Асад, как говорится, «потерял нюх», и Путин с помощью турок быстро показал, где его место. Затем, в такое же не очень-то почетное место отправили уже Эрдогана, который, похоже, просто ужаснулся от того, что с ним может сделать «друг Владимир».
Логично, что уже через несколько часов после переговоров с Путины Эрдоган объявил своей главной задачей укрепление национальной ПВО. «С-400 (Триумф — авт.) уже наш, — сказа он. — Мы продолжаем учиться работать с ними. Зенитно-ракетные комплексы будут готовы к использованию уже в апреле. Вчера я сказал (российским друзьям), что если Соединенные Штаты поставят нам системы ПВО Patriot, то мы их тоже будем покупать».
Как предполагают эксперты из США, «С-400 имеет потенциал для резкого изменения баланса сил в пользу Турции, если Анкара развернет эту систему вблизи своей южной границы». В этом случае, Эрдоган установит контроль над воздушным пространством Идлиба, поскольку ЗРК «Триумф» способен перехватывать до 80 целей одновременно на высоких скоростях, а ее чрезвычайно мощные сенсорные комплекты превзошли все ожидания турецких операторов во время испытаний.
Отметим, что Эрдоган не просто так сказал «С-400 наш». ЗРК «Триумф» в полном смысле слова стал стопроцентным турецким оружием, поскольку сможет атаковать любые самолеты в небе над северной Сирией. Не исключено, что под огонь попадут и истребители наших ВКС.
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Напомним слова представителя Минобороны Игоря Конашенкова: «Система опознавания „свой-чужой“ является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается». По его словам, «Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть»…
Между тем, из Дамаска поступает информация, что Асад уже дает свое толкование договоренностям Путина-Эрдогана. Дескать, если Турция нарушит всеобъемлющий режим прекращения огня, и не прекратит массовые поставки оружия джихадистским подразделениям, действующим на сирийской территории, то его армия очистит Идлиб от террористов. И вообще, нет никакого оправдания присутствию турецких войск на территории чужой страны.
Никто из серьезных турецких экспертов, да и наших аналитиков, не сомневается, что бои в Идлибе еще будут. Само собой, Эрдоган сделает все, чтобы в очередной раз не оплошать и доказать своим избирателям, что он не ошибся, когда купил С-400. Слишком велики для него политические ставки.
Возникает вопрос: будет ли «русско-турецкий» ЗРК «Триумф» вести огонь по российским Су-34 или МиГам-31? Остается надеяться, что у Москвы все-таки есть хитрое техническое решение и на такой случай.
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