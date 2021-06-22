«Попадут в менее выгодное положение»: в Кремле прокомментировали заявления о дискриминации не привитых от COVID-19

Граждане без иммунитета к коронавирусной инфекции попадут в менее выгодное положение из-за нестандартного поведения COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дискриминация неминуемо наступит, так как люди, которые не привились и не переболели COVID-19, «не смогут работать на всех участках» и будут представлять угрозу для окружающих. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова омбудсмена Татьяны Москальковой, которая назвала ряд случаев стимулирования вакцинации нечестной игрой.

Граждане РФ, не имеющие иммунитета к коронавирусной инфекции, «не смогут работать на всех участках», так как будут представлять угрозу для окружающих. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая назвала «нечестной игрой» ситуацию с обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан.

«Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер, — сказал Песков. — Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит».

По его словам, непривившиеся или не имеющие иммунитета лица будут представлять угрозу для окружающих.

«Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, — эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет — либо переболев, либо сделав прививку», — добавил официальный представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что оперштабу необходимо рассмотреть ситуацию с людьми, которые не прививались, но получили антитела через заболевание.

Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что некоторые способы стимулирования вакцинации, в том числе через отказ выплачивать непривитым премии, — «нечестная игра, нечестная акция».

«Конечно, идея сама по себе правильная — оградить общество. А механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь. Но самое главное: почему дискриминируются те, кто не пойдёт на прививку потому, что у них есть антитела (они переболели) или они не могут по медицинским показаниям?» — сказала она в эфире «Вести FM».

Накануне Дмитрий Песков назвал неизбежными вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции, подчеркнув, что эти процедуры направлены на то, чтобы «обезопасить себя, родных, близких». В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что Минздрав выработал «определённые подходы» по ревакцинации населения от COVID-19. Так, в период подъёма заболеваемости переболевшим COVID-19 и ранее поставившим прививку необходимо проходить повторную вакцинацию через шесть месяцев.

«COVID-19 «молодеет»

Российские учёные фиксируют, что случаи заболевания коронавирусной инфекции, в том числе в тяжёлой форме, всё чаще стали распространяться на молодых людей. Об этом заявил руководитель лаборатории национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф.Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь «молодеет», появляется большее количество тяжёлых случаев среди молодых», — сказал Гущин.

По его словам, вакцинация становится основным способом остановить пандемию COVID-19.

В свою очередь, директор центра Александр Гинцбург рассказал об опасности, которую представляет индийский штамм коронавирусной инфекции и его мутации.

«Он (штамм. — RT) становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — заявил Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

При этом учёный пояснил, что прививка препаратом «Спутник V» защитит от всех известных к данному моменту штаммов SARS-CoV-2, поскольку даёт достаточно высокий запас антител.

Руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин также назвал молекулярное объяснение того, что «Спутник V» справляется с индийским штаммом.

«Вирусонейтрализующая активность, хотя и снижается, она не теряется, она сохраняется. Поэтому высокие титры антител, безусловно, являются защитными против индийского варианта вируса», — пояснил он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По его словам, «Спутник V» практически на 100% защищает от тяжёлых случаев заболевания и предотвращает летальный исход от болезни.

«У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется, чтобы его обновить к определённому эпидподъёму хорошо бы ревакцинироваться, сейчас готовятся эти рекомендации», — подчеркнул Гущин.

Ранее Гинцбург говорил, что индийский штамм коронавируса «злее» известных прежде вариантов и сокращает время перехода от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам протекания заболевания. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин указывал, что у почти у 90% заболевших COVID-19 в столице обнаружен индийский штамм.

При этом накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили, что индийская мутация вызывает «особую обеспокоенность», поскольку она более заразная и быстрее распространяется по миру, передаёт ТАСС.

«Вариант «Дельта» (международное обозначение индийского штамма) зарегистрировали 92 страны, — сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. — Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации».

В свою очередь, врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симон Мацкеплишвили сообщил, что индийский штамм коронавируса на 70% более заразен, чем британская мутация, которая была на 50% опаснее исходного варианта COVID-19.

По его словам, остановить распространение инфекции можно только посредством вакцинации и ограничений.

«Кроме защиты от тяжёлого течения заболевания, кроме защиты от необходимости госпитализации и летального исхода вакцины значительно снижают вероятность бессимптомного носительства вируса, что снижает распространение вируса в популяции в целом. Все вакцины, которые сейчас существуют в мире, защищают и от основного штамма — уханьского, которого почти не осталось, и от британского варианта, и от индийского», — сказал он.

Ревакцинация

Разработанной национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф.Гамалеи вакциной «Спутник V» можно провести ревакцинацию, если изначальная прививка была осуществлена препаратами «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». Об этом заявил директор Центра Александр Гинцбург.

«В целом, для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — цитирует его РИА Новости.

Он также не подтвердил слова завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева о том, что привившимся «Спутником V» и «ЭпиВакКороной» лучше пройти ревакцинацию другим препаратом.

«Ревакцинации «Спутником V» ничего не мешает, как показывают уже многочисленные опыты. Вся практика на сегодняшний день это показывает», — пояснял Гинцбург, чьи слова приводит агентство «Интерфакс».

РИА Новости

© Кирилл Брага

На этом фоне в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что их вакцину «ЭпиВакКорона» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз.

Напомним, что в России в прививочной кампании к настоящему времени используются три вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». После 25 июня к ним присоединится «Спутник Лайт», который также поступит в гражданский оборот.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России показатель суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 715. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6555), Московская область (1871) и Санкт-Петербург (1065).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 350 919 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 11 117 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 889 450. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 546 пациентов. Всего в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 130 347 человек..

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено 146 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 247 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 631 тыс. человек.