«Попадут под каток»: Песков предупредил несогласных курдов

США бросили курдов на границе, вынуждая их воевать с турками, хотя именно Вашингтон последние несколько лет был для них самым близким союзником. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение, что курды покинут обозначенные в договоренностях турецкой и российской сторон территории.

Песков назвал абсолютно очевидным, что отказ курдских формирований отойти с вооружениями с указанных территорий приведет к тому, что в итоге отойдут сирийские пограничники и российская военная полиция.

«И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», — пояснил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам прошедших накануне переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил о прекращении Турцией военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Он также заявил, что район, прилегающий к зоне проведения операции, будут совместно патрулировать российская военная полиция и сирийские войска. Согласно договоренностям, россияне должны были начать патрулирование в 12.00 23 октября (время совпадает с мск), но уже в 5.00 этого дня российская военная полиция сообщила, что приступила к несению службы.

российские военные совместно с сирийскими должны способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы за 150 часов.

После того, как курды отведут свои отряды самообороны с этих территорий, совместное патрулирование будут проводить и российско-турецкие силы. Они будут находиться на территориях к западу и востоку от района проведения операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Ситуация на северо-востоке Сирии стала главной темой встречи Путина и Эрдогана, продолжавшейся накануне более шести часов. В частности, это связано с тем, что 9 октября Турция начала в этом районе САР военную операцию «Источник мира» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы» — СДС), которых Анкара считает террористами. В рамках этой операции турецкая сторона планировала создать «зону безопасности», куда смогла бы переселить сирийских беженцев.

Несмотря на то, что для Вашингтона курды — союзники в борьбе с терроризмом, США отказались поддержать их.

Американский лидер Дональд Трамп 15 октября подтвердил, что военнослужащие его страны ушли из районов проведения операции. Он уточнил, что речь шла всего о 28 военнослужащих, которые теперь находятся в безопасности.

На следующий день после такого заявления авиация Соединенных Штатов уничтожила собственную базу в Сирии, где хранились боеприпасы и различное военное снаряжение. Это был вынужденный шаг, поскольку военные спешно эвакуировались из северных районов Арабской республики, как того требовал Пентагон, сообщило агентство Reuters.

«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования», — написал в Twitter официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

Этот завод находился примерно в 150 км к востоку от Алеппо. Как писала Le Monde, когда боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) захватили провинцию Ракка, предприятие продолжало работать. Когда из региона выгнали террористов, завод стал базой для спецподразделений, которые помогали курдам.

Но с началом турецкой военной операции войска коалиции покинули города Ракка и Табка, сообщил Кэггинс.

Сразу после этого, как передавал телеканал Al Mayadeen, в Ракку вошли передовые отряды сирийской армии и установили там контроль над аэродромом. Они также заняли Табку, ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции.

Бойцы курдских сил назвали уход американских военных из зоны проведения «Источника мира» предательством и «ударом ножом в спину».