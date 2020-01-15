Попадание в яблочко: Американцы пытались скрыть информацию о пострадавших от ракетной атаки Ирана - СМИ

Несмотря на заявления представителей Белого дома о том, что в результате ракетного обстрела американских баз в Ираке, организованного иранцами, никто не пострадал, в реальности ситуация складывалась иначе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев.

Как заявили американские офицеры на базе Эйн-аль-Асад, иранская сторона совершила атаку с целью убийства военнослужащих. Ракеты оставили глубокие кратеры и превратили в руины вертолётную площадку и несколько помещений.

От ударной волны двое солдат вылетели через окно метровой башни. Ещё несколько десятков получили сотрясение мозга.

Главная опасность заключалась в том, что полуторачасовая атака шла волнами с интервалами по 15 минут. В перерывах силы быстрого реагирования перемещались по территории в поисках раненых.

Подполковник Стейси Коулман назвал чудом то, что обошлось без серьёзных ранений, передаёт The Washington Post.

Как заявил в понедельник председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, Тегеран намерен добиваться уголовного преследования президента США Дональда Трампа за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани.