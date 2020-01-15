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Попадание в яблочко: Американцы пытались скрыть информацию о пострадавших от ракетной атаки Ирана - СМИ
15 января 2020, 12:39 • 120 • В мире
Как сообщают СМИ, американские политики пытались скрыть реальную информацию о пострадавших от ракетной атаки Ирана. Выяснилось, что Тегеран попал в яблочко: погибших не было, но десятки военных получили травмы.
Несмотря на заявления представителей Белого дома о том, что в результате ракетного обстрела американских баз в Ираке, организованного иранцами, никто не пострадал, в реальности ситуация складывалась иначе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев.
Как заявили американские офицеры на базе Эйн-аль-Асад, иранская сторона совершила атаку с целью убийства военнослужащих. Ракеты оставили глубокие кратеры и превратили в руины вертолётную площадку и несколько помещений.
От ударной волны двое солдат вылетели через окно метровой башни. Ещё несколько десятков получили сотрясение мозга.
Главная опасность заключалась в том, что полуторачасовая атака шла волнами с интервалами по 15 минут. В перерывах силы быстрого реагирования перемещались по территории в поисках раненых.
Подполковник Стейси Коулман назвал чудом то, что обошлось без серьёзных ранений, передаёт The Washington Post.
Как заявил в понедельник председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, Тегеран намерен добиваться уголовного преследования президента США Дональда Трампа за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани.
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