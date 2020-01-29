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Попаданец

29 января 2020, 21:24  •  130 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер проводили "встречу" во Львове. Эти слова бывшего главы государства вызвали широкий общественный резонанс. Позднее Кравчук объяснил, что не видел архивного документа, который бы мог подтвердить его теорию, но он где-то об этом читал.

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