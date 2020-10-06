Поп-культурный передоз: как Навальный рассказывал Дудю об "отравлении"

Алексею Навальному с каждым днем становится лучше и лучше, он сам рассказал об этом в интервью журналисту Юрию Дудю. При этом выздоравливающий блогер не исключает, что в Германии под надзором врачей ему придется провести еще пару месяцев до полного восстановления. Доктора, по словам Навального, точных прогнозов не дают, так как опыта работы с подобными состояниями они, мол, имеют крайне мало.

Что ж, всего три-четыре месяца для возвращения к нормальной жизни после "отравления" боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок" (блогер ведь утверждает, что именно оно стало причиной его состояния) – это почти чудо и совсем недолгий срок. Ведь, как говорят специалисты, даже выжить после взаимодействия с ним практически невозможно.

Конечно, сохраняются неприятные последствия, например, сильный тремор рук, о котором поведал Навальный. С этой напастью борются сейчас немецкие физиотерапевты. Но делают они это, разумеется, не за "спасибо", а за 60-70 тысяч евро, которых у "берлинского пациента" нет. Зато у него много весьма богатых благотворителей и сочувствующих, которые в свое время и частный самолет с медиками оплатили, и наверняка – на это надеется и Алексей Навальный – рассчитаются с клиникой Charite . А потом деятель обязательно вернется в Россию, другие варианты он даже не рассматривает.

Блогер в интервью подробно рассказал об ощущениях, когда ему стало плохо в самолете. И тут не обошлось без россыпи поп-культурных отсылок: мол, смотрел во время взлета сериал "Рик и Морти", потом резко стало плохо. Без боли, но с ощущением "я сейчас умру". Навальный сравнил это с "поцелуем дементора" из книг о Гарри Поттере.

Описываемые им переживания, безусловно, ужасны, но вот все эти сравнения и упоминания похожи на попытку то ли быть в тренде, то ли показать "близость к народу", то ли на старание говорить со многими своими молодыми (а молодость в России официально до 30 лет) "поклонниками" на их языке.

Дальше пошли отсылочки "постарше" – к произведениям современных классиков литературы и культовому кино. Алексей Навальный после выхода из комы 18 дней провел под наркотическими препаратами, и это было похоже, как он признался, на то, что описывает Виктор Пелевин, или то, что показали в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" – "наркотрип" с адскими галлюцинациями "по полной программе".

И если насчет отравления неким ядом сомнений по-прежнему много (Россия так и не получила результаты анализов Навального, а ФРГ и ОЗХО их не обнародуют), то вот поп-культурный передоз налицо. Даже профессиональные обзорщики с YouTube вряд ли упоминают в обычном общении столько всего.

Из политических заявлений, прозвучавших в интервью, стоит отметить ожидаемое обвинение российских спецслужб и лично президента России Владимира Путина в "отравлении". Ничего нового. Даже в Германии, где так рьяно пекутся об Алексее Навальном, никто, кроме политиков, не воспринимает эту "версию" всерьез, как говорят знающие люди.

И кстати, об опеке со стороны высокопоставленных немцев: рассказал российский блогер и о визите к нему в больницу канцлера Ангелы Меркель. Хотя рассказал – это громко сказано, ведь он отказался делиться подробностями беседы, в которой, по его утверждению, политики не было. Зато было общение на русском: Навального весьма впечатлил тот факт, что Меркель начала разговор на его родном языке. Хотя вообще-то это известный факт, что канцлер ФРГ владеет русским: не хочется лишний раз расстраивать Алексея, но до него глава немецкого правительства неоднократно демонстрировала свои лингвистические навыки. Что ж, пока Навальный находится в Германии, у него есть возможность в качестве ответного "реверанса" заняться немецким. Для новых совершенно неформальных и ни грамма не политических встреч с высшими иностранными функционерами.

Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik