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Поощрять ли нам японский «ностальгический туризм» на Курилы?

06 января 2020, 01:09  •  51 • Война
Курильские острова в японской «исторической перспективе»
В конце минувшего, 2019 года в России была опубликована статья из самой многочисленной по тиражу газеты Японии «Иомиури симбун» о чувствах пожилой японки, посетившей русский остров Итуруп. Статью в переводе иноСМИ на русский язык перепечатали многие отечественные издания. Немало было и откликов российских читателей.
В статье рассказывается о переживаниях и недовольстве родившейся на Итурупе 80-летней Айко Ясуда, которую возмутили слова приветствия японских гостей нынешними жителями острова, законно считающих его своим.
Вот как описывает это «Иомиури симбун»: «Вскоре после прибытия, когда члены группы присутствовали на приветственном мероприятии в местном Доме культуры, российский ведущий обратился к ним со словами: «Мы от всей души приветствуем вас на нашем острове!» И это приветствие не раз прозвучало из уст россиян, принимавших японскую делегацию. Такие слова неприятно поразили Ясуда-сан потому, что она только что поделилась с русскими своими настроениями в отношении острова».
А настроения Ясуда-сан, судя по её заявлениям газете, отнюдь не дружественные к русским, которые, следуя японской пропаганде, после войны подвергли бывших жителей Итурупа «безжалостной (?! – А.К.) репатриации в Японию».
Курильские острова остаются объектом территориальных посягательств со стороны Японии
Я не до конца понимаю цели российских властей, настойчиво навязывающих японцам туризм на Курилы, да ещё без оформления виз, то есть с нарушениями российского законодательства о въезде иностранцев на территорию Российской Федерации. А вот японские власти формулируют свои цели чётко и вполне определённо.
«Цель безвизовых посещений японцами «северных островов» состоит в том, чтобы через углубление взаимопонимания с россиянами способствовать продвижению вперед в решении «территориальной проблемы». В составе делегации было много японских школьников из старших и средних классов. Вместе с русскими детьми, проживающими на острове, они участвовали в многочисленных спортивных и музыкальных мероприятиях», – пишет японская газета.
Едва ли есть нужда снова разъяснять, что подразумевают в Японии под «решением территориальной проблемы»? В результате такого «решения» по крайней мере острова южной части Курильской гряды, составляющие по площади около половины всего Курильского архипелага, должны войти в состав Страны восходящего солнца. Именно «по крайней мере», ибо в Японии существует и расширительное понимание произвольно придуманного министерством иностранных дел этой страны словосочетания «северные территории». Как недавно подтвердил председатель парламентской Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, в программных документах его партии требования распространяются не на южные Курилы, а на весь Курильский архипелаг до полуострова Камчатка. В своём интервью всё той же «Иомиури симбун» он рекомендовал и правительству занять такую позицию. Не забудем и демонстрации, регулярно устраиваемые у посольства РФ в Японии многочисленными профашистскими ультраправыми организациями, истерично требующими через мощные громкоговорители все Курилы и Карафуто, как японские националисты, не желая произносить русское название, именуют Сахалин.
Однако вернёмся к растиражированным газетой «Иомиури симбун» впечатлениям госпожи Ясуда-сан. Оказывается, во время поездки её душу ранило любое упоминание о русских как о хороших людях. Читаем: «Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова «Прекрасно!», «Здесь кругом живут замечательные люди!», в её сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство. Ясуда-сан мучили сомнения: «Разве такие обмены будут на деле помогать решению территориальной проблемы?»
Отметим, что Ясуда-сан – не просто скромная пенсионерка. Она активист «движения за возвращение северных территорий», часто выступает, как сообщает газета, «перед различными аудиториями на Хоккайдо и даже в Токио». Она говорит: «Я не понимаю, почему наше правительство признало возможность совершения туристических поездок японцев на острова. Ясно, что сами по себе эти поездки никак не связаны с перспективой возврата островов... Я хотела бы, чтобы японцы ездили на острова для того, чтобы видеть их в исторической перспективе», – обращается она к японским организаторам поездок на Курилы. Видеть Курильские острова «в исторической перспективе» означает на языке этой госпожи видеть их в составе Японии.
Речь идёт о согласии российских властей с «ностальгическим туризмом» японцев на наши острова. Это подтверждали и мои японские собеседники во время моей очередной поездки в Японию осенью прошлого года. Некоторые признавали, что японские власти используют такие поездки, особенно школьников, для реализации правительственных программ «привития молодежи понимания исконной принадлежности северных территорий Японии» и вовлечения ее в реваншистское движение «борьбы за острова».
Тем, как лучше использовать согласие Москвы поощрять такой «ностальгический туризм» для приспособления его к «движению за северные территории», озабочена и «Иомиури симбун», которая завершает статью словами: «Обмены с северными территориями должны быть такими, чтобы в конечном счете способствовать решению территориальной проблемы. А сейчас… Не стоит ли японцам сделать паузу и ещё раз все обдумать?»
А нам не стоит ли «ещё раз все обдумать?» Нужен нам такой отнюдь не безопасный «ностальгический туризм»?
Высказывания Ясуда-сан вызвали, как я уже сказал, немало откликов у читателей. И вот один из них пишет: «…что касается этой пожилой женщины, понять её переживания можно, я даже посочувствую ей – она и не солдат, не захватчик, а просто пожилой человек, жившая когда-то в детстве на этом острове. Её воспоминания о бывшем доме более чем понятны… но это уже не их земля. Так случилось. За это в первую очередь японцам стоит сказать спасибо милитаристской Японии того времени, когда, развязав войну с членом антигитлеровской коалиции, они сами подписали себе приговор. Вступив по требованию союзников в войну с Японией, СССР не захватывал их территорию, он получил их согласно Сан-Францисскому мирному договору…»
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

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