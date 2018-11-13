Пообещали «доступную» энергию: как США договорились с Украиной противодействовать «Северному потоку»

Вашингтон выступил против строительства «Северного потока — 2» и выразил готовность поставлять союзникам в будущем «доступную» энергию. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с украинским президентом Петром Порошенко. Эксперты считают, что заявление американского чиновника ничем не подкреплено, так как Соединённые Штаты не могут наладить широкомасштабные поставки своего сжиженного газа, который к тому же дороже российского. При этом, высказываясь против газопровода, американская сторона использует методы недобросовестной конкуренции, убеждены специалисты.

Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон выступает против газопровода «Северный поток — 2», с помощью которого Россия планирует поставлять топливо через Балтийское море в Германию и другие европейские страны. При этом американский министр отметил стремление Украины к «диверсификации энергии».

Это заявление прозвучало после встречи Перри с президентом Украины Петром Порошенко. Они обсудили сотрудничество в сфере энергетики и объявили о начале стратегического энергетического диалога, задача которого — развивать сотрудничество между государственными учреждениями и компаниями США и Украины в этой сфере.

«Благодарю вас, президент Пётр Порошенко, за ваше стремление к диверсификации энергии. США по-прежнему выступают против «Северного потока — 2» и любого другого источника энергии, который может контролироваться нестабильными государствами», — написал он в Twitter.

Перри подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы поддерживать своих союзников «доступной» энергией.

Thank you, President Petro @Poroshenko for your commitment to diversifying energy. The U.S. remains opposed to Nord Stream 2 and any energy source that can be held hostage by unstable state actors. The U.S. stands ready to supoort our allies with abundant, affordable energy. pic.twitter.com/uAOQ2t8Wn5 — Rick Perry (@SecretaryPerry) 13 ноября 2018 г.

При этом Порошенко высказал заинтересованность в американских технологиях по добыче нефти и газа, а также отметил необходимость «противодействия» «Северному потоку — 2».

«Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток — 2», а также диверсификации источников энергоносителей», — сообщает пресс-служба украинского президента.

Кроме того, перед встречей с Порошенко Рик Перри переговорил с главой украинского МИД Павлом Климкиным, на которой «Северный поток» был назван проектом, «подрывающим европейскую энергетическю безопасность и стабильность».

Высказанная Перри позиция отражает внешнюю политику Соединённых Штатов, направленную на протекционизм, убеждён заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов.

«Противостояние «Северному потоку — 2» — это принципиальная позиция США, исходящая из общей концепции внешней политики, которую проводит нынешняя американская администрация, направленная на протекционистские меры. Ни о диверсификации, ни о защите Европы речи не идёт», — сказал он в беседе с RT.

По его мнению, заявление Перри — не более чем «элемент информационной политики», задача которой продвигать «свои коммерческие интересы».

А обещание министра энергетики поставить союзникам США «доступную» энергию невыполнимо, отметил в беседе с RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Пока США, кроме политического давления, своим союзникам в Европе ничего не предлагают. Тот газ, который они якобы хотят поставлять в Европу, — во-первых, это не такие большие объёмы, во-вторых, это достаточно дорого. Это будет означать ещё большее снижение конкурентоспособности ЕС по отношению к тем же США», — подчеркнул эксперт.

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«Исключительно экономический проект»

Отметим, что США последовательно выступают против строительства «Северного потока — 2». Согласно их позиции, газопровод якобы поставит Европу в зависимое положение по отношению к России в вопросе энергетической безопасности.

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля также обсуждали «Северный поток — 2». Тогда хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон будет конкурировать с Москвой в этой сфере.

«Я считаю, мы будем конкурировать, если говорить о трубопроводе», — сказал он.

При этом российский лидер неоднократно подчёркивал, что проект газопровода исключительно экономический, и призывал подходить к его оценке соответствующим образом.

«Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему. Главное — удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы. Хочу в этой связи отметить и ещё раз подчеркнуть: «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект», — говорил Путин после переговоров с Меркель 18 августа.

Против строительства газопровода, помимо США, выступает и Украина. По мнению Киева, после запуска «Северного потока — 2» Москва откажется от транзита газа через её территорию, что приведёт к убыткам для украинской стороны. Так, об этом 22 сентября в интервью немецкой газете Rheinische Post говорил Порошенко.

«Этот трубопровод не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это российская попытка ослабить Украину, которая получала до этого около $3 млрд за транзит ежегодно», — сказал он.

При этом в самой Германии заинтересованы в получении газа из разных источников, в том числе и по «Северному потоку — 2». Об этом 14 сентября заявляла Ангела Меркель.

«В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договорённостей о климате. Наша потребность в газе на самом деле будет расти», — сказала она.

При этом канцлер Германии призвала обеспечить транзит газа через территорию Украины и после 2019 года.

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Однако в России неоднократно указывали, что готовы продолжить транзит и в дальнейшем, при условии что это будет экономически целесообразно и в случае разрешения юридических споров между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

Между украинской компанией и «Газпромом» идут судебные разбирательства, связанные с иском «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитраж по поводу якобы недопоставленного газа. По решению суда «Газпром» должен вернуть $2,5 млрд, однако компания оспорила иск.

17 июля для решения споров по поводу транзита в Берлине состоялась трёхсторонняя встреча с представителями России, Евросоюза и Украины. По итогам встречи, согласно заявлению вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, стороны пришли к решению заключить новый контракт о транзите газа, исполнять который должна будет новая компания по обслуживанию украинского газопровода.

Однако через несколько часов «Нафтогаз» заявил, что реализация этого соглашения «не является достижимой».

«Точка невозврата пройдена»

США в сложившейся ситуации пытаются действовать нечестно, но несмотря на это, «Северный поток — 2» будет завершён, уверен заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Здесь чётко просматриваются признаки недобросовестной конкуренции как по отношению к России, так и к Европе. Как мне кажется, уже точка невозврата пройдена, «Северный поток — 2» будет реализован, а то, что США против, — они всегда были против», — заключил он.

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Так, «Нафтогаз» признал, что строительство газопровода будет завершено. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Стратегическое видение — оно простое, но оно не очень позитивное: будет построен «Северный поток — 2»… Очень большие шансы, что он будет построен. Если это произойдёт, очень высока вероятность того, что транзита газа через территорию Украины не будет вообще», — сказал он в эфире телеканала ZIK.