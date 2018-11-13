|
Пообещали «доступную» энергию: как США договорились с Украиной противодействовать «Северному потоку»
13 ноября 2018, 12:54 • 137 • Украина
Вашингтон выступил против строительства «Северного потока — 2» и выразил готовность поставлять союзникам в будущем «доступную» энергию. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с украинским президентом Петром Порошенко. Эксперты считают, что заявление американского чиновника ничем не подкреплено, так как Соединённые Штаты не могут наладить широкомасштабные поставки своего сжиженного газа, который к тому же дороже российского. При этом, высказываясь против газопровода, американская сторона использует методы недобросовестной конкуренции, убеждены специалисты.
Президент Украины Пётр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри Twitter © @SecretaryPerry
Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон выступает против газопровода «Северный поток — 2», с помощью которого Россия планирует поставлять топливо через Балтийское море в Германию и другие европейские страны. При этом американский министр отметил стремление Украины к «диверсификации энергии».
Это заявление прозвучало после встречи Перри с президентом Украины Петром Порошенко. Они обсудили сотрудничество в сфере энергетики и объявили о начале стратегического энергетического диалога, задача которого — развивать сотрудничество между государственными учреждениями и компаниями США и Украины в этой сфере.
«Благодарю вас, президент Пётр Порошенко, за ваше стремление к диверсификации энергии. США по-прежнему выступают против «Северного потока — 2» и любого другого источника энергии, который может контролироваться нестабильными государствами», — написал он в Twitter.
Перри подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы поддерживать своих союзников «доступной» энергией.
При этом Порошенко высказал заинтересованность в американских технологиях по добыче нефти и газа, а также отметил необходимость «противодействия» «Северному потоку — 2».
«Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток — 2», а также диверсификации источников энергоносителей», — сообщает пресс-служба украинского президента.
Кроме того, перед встречей с Порошенко Рик Перри переговорил с главой украинского МИД Павлом Климкиным, на которой «Северный поток» был назван проектом, «подрывающим европейскую энергетическю безопасность и стабильность».
Высказанная Перри позиция отражает внешнюю политику Соединённых Штатов, направленную на протекционизм, убеждён заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов.
По его мнению, заявление Перри — не более чем «элемент информационной политики», задача которой продвигать «свои коммерческие интересы».
А обещание министра энергетики поставить союзникам США «доступную» энергию невыполнимо, отметил в беседе с RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«Пока США, кроме политического давления, своим союзникам в Европе ничего не предлагают. Тот газ, который они якобы хотят поставлять в Европу, — во-первых, это не такие большие объёмы, во-вторых, это достаточно дорого. Это будет означать ещё большее снижение конкурентоспособности ЕС по отношению к тем же США», — подчеркнул эксперт.
«Исключительно экономический проект»
Отметим, что США последовательно выступают против строительства «Северного потока — 2». Согласно их позиции, газопровод якобы поставит Европу в зависимое положение по отношению к России в вопросе энергетической безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля также обсуждали «Северный поток — 2». Тогда хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон будет конкурировать с Москвой в этой сфере.
«Я считаю, мы будем конкурировать, если говорить о трубопроводе», — сказал он.
При этом российский лидер неоднократно подчёркивал, что проект газопровода исключительно экономический, и призывал подходить к его оценке соответствующим образом.
Против строительства газопровода, помимо США, выступает и Украина. По мнению Киева, после запуска «Северного потока — 2» Москва откажется от транзита газа через её территорию, что приведёт к убыткам для украинской стороны. Так, об этом 22 сентября в интервью немецкой газете Rheinische Post говорил Порошенко.
«Этот трубопровод не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это российская попытка ослабить Украину, которая получала до этого около $3 млрд за транзит ежегодно», — сказал он.
При этом в самой Германии заинтересованы в получении газа из разных источников, в том числе и по «Северному потоку — 2». Об этом 14 сентября заявляла Ангела Меркель.
«В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договорённостей о климате. Наша потребность в газе на самом деле будет расти», — сказала она.
При этом канцлер Германии призвала обеспечить транзит газа через территорию Украины и после 2019 года.
Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Однако в России неоднократно указывали, что готовы продолжить транзит и в дальнейшем, при условии что это будет экономически целесообразно и в случае разрешения юридических споров между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
Между украинской компанией и «Газпромом» идут судебные разбирательства, связанные с иском «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитраж по поводу якобы недопоставленного газа. По решению суда «Газпром» должен вернуть $2,5 млрд, однако компания оспорила иск.
17 июля для решения споров по поводу транзита в Берлине состоялась трёхсторонняя встреча с представителями России, Евросоюза и Украины. По итогам встречи, согласно заявлению вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, стороны пришли к решению заключить новый контракт о транзите газа, исполнять который должна будет новая компания по обслуживанию украинского газопровода.
Однако через несколько часов «Нафтогаз» заявил, что реализация этого соглашения «не является достижимой».
«Точка невозврата пройдена»
США в сложившейся ситуации пытаются действовать нечестно, но несмотря на это, «Северный поток — 2» будет завершён, уверен заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Так, «Нафтогаз» признал, что строительство газопровода будет завершено. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко.
«Стратегическое видение — оно простое, но оно не очень позитивное: будет построен «Северный поток — 2»… Очень большие шансы, что он будет построен. Если это произойдёт, очень высока вероятность того, что транзита газа через территорию Украины не будет вообще», — сказал он в эфире телеканала ZIK.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
08 ноября 2018, 16:09
|
07 ноября 2018, 17:24
|
07 ноября 2018, 06:12
|
11 ноября 2018, 20:24
|
09 ноября 2018, 01:54
|
10 ноября 2018, 02:28
|
09 ноября 2018, 01:39