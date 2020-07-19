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«Пообещал — уходи!»: петиция за отставку Зеленского на президентском сайте набрала более 28 тысяч голосов

19 июля 2020, 14:00  •  45 • Украина

8 июля на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, которая призывала уйти в отставку Владимира Зеленского. За десять дней она набрала более 28 тысяч подписей при необходимых 25. Теперь Зеленский обязан её рассмотреть.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить своё предвыборное обещание и подать в отставку с поста Президента Украины в связи с нарушением закона!

18 апреля 2019 года в программе «Право на власть» кандидат в Президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит Закон.

Этим он обнадёжил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который состоялся через 4 дня после этого заявления.

7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О противодействии коррупции".

Обращаемся к господину Президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 года он обманул своих избирателей.

Владимир Александрович неоднократно подчёркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям.

Если пообещал — то уходи!» — говорится в тексте петиции на президентском сайте.

Владимир Зеленский 2 июля получил 12,114 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, он получил 1,356 млн грн от отчуждения земель. Покупателем имущества стала Кисель Валентина Дмитриевна. Из декларации заместителя председателя парламентской фракции «Слуга народа» Юрия Киселя следует, что его супруга Кисель Валентина Дмитриевна является полной тёзкой покупателя имущества Зеленского. Информации о существенном изменении имущественного состояния семьи депутата Киселя на сайте Единого госреестра деклараций пока нет.

7 июля НАПК сообщило, что выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена президентом, необходимо, чтобы подписи под ней поставили 25 тысяч человек.

К вечеру 18 июля под текстом петиции подписались 28082 человека.

Реакции Зеленского и его Офиса пока нет.

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