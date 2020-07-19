«Пообещал — уходи!»: петиция за отставку Зеленского на президентском сайте набрала более 28 тысяч голосов

8 июля на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, которая призывала уйти в отставку Владимира Зеленского. За десять дней она набрала более 28 тысяч подписей при необходимых 25. Теперь Зеленский обязан её рассмотреть.— говорится в тексте петиции на президентском сайте.Владимир Зеленский 2 июля получил 12,114 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, он получил 1,356 млн грн от отчуждения земель. Покупателем имущества стала Кисель Валентина Дмитриевна. Из декларации заместителя председателя парламентской фракции «Слуга народа» Юрия Киселя следует, что его супруга Кисель Валентина Дмитриевна является полной тёзкой покупателя имущества Зеленского. Информации о существенном изменении имущественного состояния семьи депутата Киселя на сайте Единого госреестра деклараций пока нет.7 июля НАПК сообщило, что выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства.Для того, чтобы петиция была рассмотрена президентом, необходимо, чтобы подписи под ней поставили 25 тысяч человек.К вечеру 18 июля под текстом петиции подписались 28082 человека.Реакции Зеленского и его Офиса пока нет.