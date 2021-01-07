«Понятный избирателю противник»: почему в США надеются усилить давление на Россию из-за приписываемых ей кибератак

Масштабы и последствия крупной кибератаки на государственные структуры и частные компании в США до сих пор полностью не выявлены. Однако в Вашингтоне поспешили обвинить в случившемся Москву, традиционно не приводя никаких доказательств. В частности, несколько конгрессменов заявили о необходимости усилить давление на Россию и выразили надежду, что администрация избранного президента Джо Байдена будет жёстко отвечать на подобные угрозы. По словам экспертов, такая риторика свойственна американскому истеблишменту и во многом связана со спецификой выстраивания взаимоотношений с Россией. В Москве отвергли обвинения в причастности к атакам и напомнили, что предлагали объединить усилия в сфере кибербезопасности, однако эти призывы были проигнорированы.

Одной из самых громких тем в конце 2020 года и начале 2021-го, наряду с ситуацией вокруг итогов президентских выборов в США и продолжающейся пандемией коронавируса, стала крупная хакерская атака на государственные и частные организации по всему миру. Масштаб этой киберкампании и объём причинённого ущерба специалистам ещё предстоит установить, однако виновного в её организации на Западе «назначили» практически сразу — Россия.

Причём первыми уязвимость обнаружили не профильные госструктуры, а частная американская IT-компания FireEye, специализирующаяся на сетевой безопасности. 8 декабря глава фирмы Кевин Мандиа сообщил, что системы компании подверглись атаке со стороны «государства с наступательными возможностями высочайшего уровня» и что злоумышленникам удалось получить доступ к некоторым инструментам, которыми пользовалась FireEye.

В более поздних релизах уточнялось, что вредоносный код был внедрён в обновления программного обеспечения Orion от SolarWinds и таким образом распространился по использующим его сетям правительственных и коммерческих организаций по всему миру. Произошло это ещё в марте 2020-го и продолжалось несколько месяцев.

«Среди жертв были государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и добывающие компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке», — сообщили в FireEye.

Этот отчёт был обнародован вслед за рядом публикаций в СМИ, в которых со ссылкой на источники бездоказательно сообщалось, что «действующие по распоряжению российских властей» хакеры в рамках многомесячной кампании взломали компьютерные системы ряда американских правительственных ведомств. В частности, агентство Reuters писало, что масштабы взлома были настолько существенными, что 12 декабря состоялась встреча Совета нацбезопасности США.

В совместном пресс-релизе ФБР, офиса директора Нацразведки США и Агентства по кибер- и инфраструктурной безопасности отмечалось, что в ходе «значительного киберинцидента» неизвестным хакерам удалось получить доступ к компьютерам Госдепа, Минфина, Минэнерго и ряда других правительственных ведомств. Позднее этот перечень был расширен, однако затронутые госорганы заявили, что пока нет доказательств компрометации секретных данных в ходе атаки.

И если до определённого момента Россию обвиняли в причастности к кибервмешательству либо журналисты со ссылкой на источники, либо такую оценку инциденту давали некоторые американские конгрессмены (в первом заявлении разведслужб не уточнялось, кто стоит за атаками), то 18 декабря госсекретарь Майк Помпео прямо возложил ответственность на Москву.

«Были предприняты серьёзные усилия, и думаю, что сейчас мы можем довольно однозначно сказать, что этим занимались именно русские», — заявил он.

Призыв к ответу

В тот же день несколько высокопоставленных демократов опубликовали пресс-релизы, общий смысл которых сводился к необходимости дать «серьёзный ответ» на «угрозы» со стороны России. Так, лидер большинства в палате представителей Стени Хойер заявил, что Москва ведёт «кибервойну» против своих соперников, преследуя цель «посеять хаос» в американском обществе. По его словам, Дональд Трамп должен был отреагировать на подобные «злонамеренные» действия, однако оставался «поразительно безмолвен», в связи с чем конгрессмен возложил определённые надежды на президентство Джо Байдена.

«Я с нетерпением жду возможности приступить вместе с ним к работе по обеспечению сотрудничества между конгрессом и администрацией в целях демонстрации серьёзного ответа, которого требуют исходящие от России угрозы», — добавил конгрессмен.

Лидер большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер

globallookpress.com

© Rod Lamkey — Cnp / Keystone Press Agency

Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси обвинила администрацию Трампа в том, что последние четыре года там закрывали глаза на «посягательства на американскую демократию», также обозначив намерение плотно работать с новым руководством страны.

«Работая вместе с администрацией Байдена и Харрис, конгресс примет решительные и незамедлительные меры по защите объектов инфраструктуры и цифровой обороны нашей страны от таких посягательств. Эпоха безнаказанности наших противников за нападение на нашу демократию подошла к концу», — уточнила Пелоси.

В свою очередь, конгрессмен Рон Кайнд назвал вопиющей последнюю атаку, которая выявила «серьёзные уязвимости» в системе кибербезопасности США. По его словам, для противодействия подобным вызовам в будущем Вашингтону стоит задействовать все находящиеся в его распоряжении средства.

«Для сдерживания дальнейших атак и реагирования на эту атаку должны быть задействованы все доступные средства, в том числе пропорциональные ответные меры наступательного характера и санкции в отношении России», — подчеркнул Кайнд.

Сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что это нападение может быть потенциально расценено как «акт войны» и что «агрессоры» должны понести ответственность за содеянное, ощутить на себе «всю полноту последствий и серьёзность ответной реакции властей США». Он также призвал администрацию Трампа провести подробный брифинг на этот счёт.

На следующий же день 45-й президент США отметил, что, во-первых, СМИ преувеличили размер кибервмешательства, а во-вторых, в мейнстриме поспешили возложить ответственность за инцидент на конкретного «виновного».

«Россия, Россия, Россия» — вот основной мотив, который звучит, когда что-либо происходит, потому что унылостримные СМИ — в основном по финансовым соображениям — ужасно боятся обсуждать возможность того, что за этим может стоять Китай (а ведь действительно может!)», — написал Трамп в Twitter.

Однако вскоре тогда ещё занимавший пост генпрокурора Уильям Барр согласился с оценкой, данной ранее Майком Помпео, и заявил, что «это определённо были русские».

Российская сторона категорически опровергла обвинения американских коллег в причастности как к последней, так и к другим кибератакам на объекты в США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления Вашингтона абсолютно голословны и продолжают «слепую русофобию, к которой прибегают при любых инцидентах».

Давний образ России

В сложившейся ситуации обозначил свою позицию и Джо Байден. Ссылаясь на заключения Помпео и Барра, он также возложил ответственность за инцидент на Москву и призвал администрацию Трампа к соответствующей реакции.

«Исходя из первоначальных данных... ответственность за кибервзлом лежит на России, что, безусловно, соответствует давнему образу действий России по части безрассудной подрывной деятельности в киберпространстве. Но администрации Трампа необходимо официально на это указать», — сказал политик.

Избранный президент США Джо Байден

Reuters

© Brendan McDermid

Как сообщал Reuters со ссылкой на источники, представители команды Байдена не исключают возможности введения санкций из-за приписываемой России хакерской атаки. Однако такие намерения пока носят гипотетический характер, а конкретный план действий будет сформирован не раньше инаугурации 46-го президента США, которая намечена на 20 января.

Последними на данный момент на тему кибератаки высказались представители американского разведсообщества. Созданная по поручению Трампа единая координационная группа по кибербезопасности, в которую вошли специалисты ФБР, АНБ, Нацразведки и CISA, выпустила второе совместное заявление, в котором обвинила Россию в возможной причастности к инциденту. При этом было выражено мнение, что целью хакерской атаки был сбор разведданных.

«Наработанная информация свидетельствует о том, что субъект, представляющий развитую устойчивую угрозу — скорее всего, российского происхождения, — несёт ответственность за большинство или все недавно обнаруженные текущие киберугрозы как для правительственных, так и для неправительственных сетей. В настоящий момент мы считаем, что это были и остаются усилия по сбору разведывательных данных», — говорится в заявлении.

Комментируя сложившуюся ситуацию, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин констатировал, что у США в настоящее время есть два очевидных «противника» — Россия и Китай. Однако Москва в качестве внешнего врага более понятна американскому избирателю. Поэтому, прибегая к антироссийской риторике, у представителей политической элиты США есть возможность «поддерживать определённую конфликтность во внешней политике», отметил собеседник RT.

«Казалось бы, российская тематика в американской политике изжила себя после 2016 года, после обвинения во вмешательстве в выборы. Тем не менее во внутриполитическом дискурсе она поддерживается, потому что понятна избирателю», — заявил Ярыгин.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв напомнил, что российская сторона на высшем уровне предлагала Вашингтону объединить усилия в сфере обеспечения кибербезопасности, однако эти призывы были проигнорированы (на это же указывал и Дмитрий Песков).

«Россия неоднократно предлагала США разработать совместные шаги по борьбе с киберпреступностью, потому что этот вид мошенничества или криминала, конечно, будет только усиливаться в будущем», — отметил эксперт.

При этом он выразил мнение, что в перспективе необходимость скоординированных действий в киберсфере будет лишь усиливаться, в том числе на фоне становящейся всё более актуальной проблемы шпионажа с использованием электронных средств.