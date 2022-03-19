Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
Неонацисты из запрещённого в России экстремистского «Азова» визжат от страха и п...
Главная / Политика

Понятно без слов: Командир батальона показал 13 секунд "реальной войны" в Донбассе

19 марта 2022, 10:00  •  446 • Политика
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский показал 13 секунд "реальной войны" в Донбассе. На кадрах всё понятно без слов.
В своём Telegram-канале Ходаковский показал короткое видео с фронта в Донбассе. На кадрах, снятых дроном, видно, как двое военнослужащих Донецкой Народной Республики лежат в глубокой воронке посреди поля.
Командир объясняет, что во время боёв "потеряли парней", но после "запустили "птицу" на поиск и обнаружили их в воронке, куда те залегли от плотного огня". При этом стоит отметить уровень взаимного понимания между бойцами и оператором дрона - без слов они смогли друг другу подать нужные сигналы. По словам Ходаковского, позже бойцов спасли сослуживцы.
"Помахали друг другу "ручками", а ночью вытащили. Ура", - написал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


446
Источник
Похожие новости
19 марта 2022, 01:50
Как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов: Фейк Гордона опровергли тремя фото
19 марта 2022, 00:05
Русские военные дали националистам последний шанс. В Мариуполе применили сирийский опыт
19 марта 2022, 03:35
"Обезумели от безысходности": Мизинцев сообщил о ликвидации десятков боевиков-дезертиров
19 марта 2022, 01:50
На что пошёл Киев ради поставок оружия из США: Военный эксперт раскрыл план властей Украины
19 марта 2022, 08:15
Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть"
19 марта 2022, 05:55
Украине потребовалось 19 дней, чтобы признать очевидное об Азовском море
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2022, 01:50
Как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов: Фейк Гордона опровергли тремя фото
19 марта 2022, 00:05
Русские военные дали националистам последний шанс. В Мариуполе применили сирийский оп...
19 марта 2022, 03:35
"Обезумели от безысходности": Мизинцев сообщил о ликвидации десятков боевик...
19 марта 2022, 01:50
На что пошёл Киев ради поставок оружия из США: Военный эксперт раскрыл план властей У...
19 марта 2022, 08:15
Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2022, 17:55
Новый командующий войсками Украины. Кто такой генерал Эдуард Москалёв
13 марта 2022, 07:30
Власти Румынии потрясены: Жители панически скупают масло
17 марта 2022, 13:05
Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть"
14 марта 2022, 08:05
Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
13 марта 2022, 18:40
Запад напрягся: Жители Тайваня хотят воссоединиться с материковым Китаем
17 марта 2022, 03:11
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.