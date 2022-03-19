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Понятно без слов: Командир батальона показал 13 секунд "реальной войны" в Донбассе
19 марта 2022, 10:00 • 446 • Политика
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский показал 13 секунд "реальной войны" в Донбассе. На кадрах всё понятно без слов.
В своём Telegram-канале Ходаковский показал короткое видео с фронта в Донбассе. На кадрах, снятых дроном, видно, как двое военнослужащих Донецкой Народной Республики лежат в глубокой воронке посреди поля.
Командир объясняет, что во время боёв "потеряли парней", но после "запустили "птицу" на поиск и обнаружили их в воронке, куда те залегли от плотного огня". При этом стоит отметить уровень взаимного понимания между бойцами и оператором дрона - без слов они смогли друг другу подать нужные сигналы. По словам Ходаковского, позже бойцов спасли сослуживцы.
"Помахали друг другу "ручками", а ночью вытащили. Ура", - написал он.
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