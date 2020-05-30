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Понять настоящее и просчитать будущее. Откуда берётся эффективность?

30 мая 2020, 06:55  •  123 • Аналитика

Автор имеет классическое советское инженерное образование, позволяющее анализировать в пространстве и времени, в т. ч. способность видеть процессы иногда с неожиданной стороны. Есть грустная шутка поколения автора: хорошо закончившим школу до 1993 года пора давать диплом о высшем образовании, а хорошо закончившим профессиональное училище до 1993 года — ещё и степень кандидата наук.



Заметка критическая и написана почти в стиле тезисов. Кому не нравится критика и кто привык к размеренному освещению вопросов, тем читать её не следует.

Оптимизация или путь к развалу?


Оптимизация, как она делается в России, — путь к развалу. Чуть условия ухудшились, и оптимизированная отрасль уже не справляется. Просчитывать экономию должны бухгалтеры. А решать должны опытные руководители. Руководители с положительным опытом, созидатели, но не теоретики.

Сиюминутный бухгалтер посчитает калькуляцию и заявит, что ему дешевле загубить свою гражданскую авиацию и покупать «Боинги» и «Эрбасы». Что ему дешевле электронику и двигатели покупать на стороне. Что ему все корабли дешевле собрать в одной бухте, а все самолёты на одном аэродроме. Что стратегический запас медиков, коек и медикаментов не нужен.

Я неоднократно ввязывался в авантюры с освоением новых видов продукции. Причём ввязывался вместе с коллективом — при сложной технологии наилучший результат получается при нацеленности масс. Бог на стороне больших батальонов, как говаривал маршал Тюренн. На производстве мы старались бежать впереди паровоза, быть готовыми к ухудшению ситуации и в 90-х нам удавалось не падать при ухудшении ситуации, а при постоянстве внешних факторов даже развиваться. Но это получалось только при некоторых резервах для развития – материальных, финансовых, кадровых.

Мне вот интересно: наверху не видели, куда катится Украина и что сможем покупать у неё; что будет после облагодетельствования Норвегии огромным куском моря; чем кончится политика «оптимизации» своего станкостроения? Не многовато у нас сиюминутных бухгалтеров? И прошу иметь в виду, что в начале 2017 года не я, а премьер сделал открытие, что станкостроение развалено.

Есть хорошие книги Андрея Паршева, в том числе о том, что ввиду климата у нас себестоимость продукции будет больше, чем в Европе, Америках и Китае при прочих равных условиях. У нас работнику надо иметь зимнюю одежду, тёплый дом с повышенными затратами на обогрев, аналогично тёплый цех и прочая, и прочая. Но у нас огромные запасы энергоносителей и вообще всего, что нивелирует неуютность климата и энергозатратность производства. То есть баш на баш, мы во многом самодостаточны! Вперёд и с песнями!

А теперь поговорка и анекдот.

Лучше идти, чем бежать. Лучше стоять, чем идти. Лучше лежать, чем стоять. И уж лучше умереть, чем лежать. Хотя с виду лежать оптимальнее.

Ходжа Насреддин начал оптимизировать осла, больше нагружать и меньше кормить. Всё шло хорошо, но однажды осёл подвёл Ходжу, взял и сдох.

Кто знает, как и что


Стране в огромном количестве нужны образованные граждане, те, кто знает, как сделать и что надо делать, понимает связь явлений, кто понимает необходимость жить с оглядкой на прошлое и просчитывая будущее.

Я лет в тридцать понял, что эффективнее, хоть и тяжелее, работать с неравнодушными, всесторонне грамотными и умелыми людьми, которые в глаза скажут о твоих промахах. Считаю, что руководитель из меня начал получаться, когда я разобрался с соответствием должности и снял с бригадиров работника, рассказывающего мне и другим, какой я замечательный мастер. А ещё тогда я понял, что неспособных и нигде не нужных людей нет (конечно, если не считать мизерный процент очень больных головой), людей надо учить и заинтересовывать. Что за плохого работника ответ должен нести и его непосредственный начальник, который не научил, не заинтересовал, не разобрался, его ли это место. А у нас по интернету гуляют ролики, где элитные лица говорят о миллионах ненужных, не вписавшихся в рынок. О ненужности и опасности знаний для основной массы людей и о необходимости школьного воспитания потребителей. Об опасности инфляции, если помогать бедным в пандемию… И это говорилось потому, что эти лица не знают, чем и как занять людей. Они сиюминутные бухгалтеры. Им много 146 миллионов на 17 миллионов кв. км. Да и из тех миллионы занимаются непроизводительным трудом, например, у нас необъяснимо огромное количество охранников и чиновников.

Соразмерность месту


Никогда не суди о человеке по внешности или под впечатлением первого взгляда. Хорошо сказал Высоцкий: «Никогда не суди с первого взгляда ни о собаке, ни о человеке. Потому что простая дворняга может иметь добрейшую душу, а человек приятной наружности может оказаться редкой сволочью». Считается, что красота — это гармоническое сочетание. А по-моему, это некое небольшое несимметричное отклонение от соразмерности. А соразмерность ясна из своего названия. От соразмерности месту, условиям обитания. И соразмерность симпатична, вызывает симпатию.

Учился я в УПИ с парнем из Восточной Сибири, так как-то он сказал, что ему не нравились русские девчонки. Некрасивые они. Некрасивые у них: длинный нос, большие глаза, неширокие скулы. А к концу второго или третьего курса начали они ему нравиться. За пару лет он привык к нашим девчонкам и стал глядеть почти нашими глазами. По женской красоте прекрасно выразился Наполеон на вопрос о его жёнах: «Красивая жена — это драгоценность, а добрая — это целое сокровище». Под доброй он имел в виду первую жену, к его сожалению, бездетную, Жозефину. Обратите внимание на венгров. Их предки примерно тысячелетие назад внешне были не то татары, не то калмыки, а сейчас? Это результат изменения генотипа от изменения среды обитания.

Был у меня друг детства. Прекрасный человек и умница. Невысокий, лицо, как говорят, деревенское, как у доктора Рошаля. В его деревенской родне все были такие. Кстати, моя деревенская бабушка про красивую девушку говорила «баская». Имела в виду нормальные черты лица, нормальную фигуру, плавные движения, опрятность и ничего более. И ещё бабушка часто говорила, что о человеке надо судить по делам, не по словам.

Немного перефразирую хорошее выражение: смотрю на нашу горделивую, ухоженную, успешную элиту, а теплое чувство вызывают: замотанный педагог из глубинки; на удивление добросовестная уборщица, наводящая чистоту в моём подъезде вместе с дочкой; доктор Рошаль; нелюдимый и неухоженный математик Перельман; классные бригадиры с моего производства.
Александр (Мой адрес)

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