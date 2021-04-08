«Понять их логику довольно трудно»: как США намерены установить «стабильные отношения» с Россией

Соединённые Штаты хотят, чтобы их отношения с РФ были «стабильными и предсказуемыми», несмотря на «глубокие разногласия» между государствами. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. По его словам, Вашингтон считает дипломатию «важным инструментом» для достижения такой цели. Вместе с тем американские СМИ сообщили, что Белый дом готовит два пакета санкций против российско-европейского энергопроекта «Северный поток — 2», а также может объявить об ответных мерах за приписываемые Москве вмешательство в выборы и кибератаку на компанию SolarWinds. По мнению экспертов, несмотря на примирительную риторику, Вашингтон руководствуется исключительно собственным пониманием стабильности в двусторонних отношениях, а значит, позитивных изменений в диалоге ожидать не стоит.

США хотят «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией, невзирая на «глубокие разногласия». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

«Как мы отмечали, у нас с Российской Федерацией действительно есть глубокие разногласия… Но также мы отмечали, что хотим, чтобы наши отношения с Москвой были стабильными и предсказуемыми, и считаем дипломатию важным инструментом, позволяющим этого достичь, даже если мы продолжаем возлагать на Москву ответственность за упомянутые мной ранее правонарушения», — сказал дипломат во время брифинга.

На прошлой неделе Прайс напомнил, что у США есть целый ряд претензий к РФ. Речь идёт, в частности, об обвинениях в адрес России в «нападках» на американскую демократию в 2016 и 2020 годах, о «награде талибам за американских солдат» в Афганистане и «зловредных кибероперациях» со стороны Москвы.

Тем не менее тогда же американский чиновник подчеркнул, что «наличие упомянутых глубоких разногласий и то, в каком состоянии наши отношения находятся сейчас, не означает, что (у нас. — RT) не появятся сферы тактического совпадения (интересов. — RT)».

Он также заверил, что Соединённые Штаты «по-прежнему действительно стремятся к стабильности и предсказуемости в отношениях с Россией».

Санкционная палитра

Стоит отметить, что заявления Вашингтона о желании наладить контакты с Москвой звучат на фоне сообщений американских СМИ о том, что США готовят очередную порцию санкционных ограничений против РФ.

Так, издание Politico со ссылкой на неназванное официальное лицо сообщило, что в прошлом месяце американский Минюст «одобрил по меньшей мере два пакета санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, строительство и последующую эксплуатацию трубопровода, а также её главы Маттиаса Варнига».

«Однако эти пакеты мер ещё не были реализованы, и пока неясно, будут ли Nord Stream 2 AG и Варниг включены в список подпадающих под действие санкций субъектов, который администрация должна представить конгрессу в следующем месяце», — говорится в материале.

Сообщается также, что Белый дом обсуждает назначение специального представителя, который возглавит «переговоры о прекращении строительства газового трубопровода «Северный поток — 2» из России в Германию».

«Хотя конкретные полномочия и параметры работы спецпредставителя пока неизвестны, по крайней мере на начальном этапе его роль будет заключаться в проведении сложных переговоров по вопросу о том, как помешать строительству трубопровода и не оттолкнуть при этом ключевого американского союзника в лице Берлина», — пишет издание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2» вмешательством во внутренние дела РФ и в экономические интересы других стран. По его словам, этот проект «чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами».

Со своей стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что американский спецпредставитель «будет просто ездить и всем грозить».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что «попытки вставить палки в колёса на этапе ввода в эксплуатацию» проекта и при его функционировании «незаконны». По его словам, практикуемые американской стороной «ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции», не остановят строительство «Северного потока — 2». Панкин также напомнил, что проект носит сугубо экономический характер.

«Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества», — приводит его слова РИА Новости.

Флаги США и России

Reuters

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Помимо предполагаемых двух пакетов санкций против «Северного потока — 2», США также планируют вскоре объявить о введении ответных мер за приписываемые России вмешательство в выборы и кибератаку на компанию SolarWinds. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что администрация Байдена уже изучила соответствующий доклад спецслужб.

«Возможные действия могут включать в себя санкции и высылку сотрудников российских разведслужб, находящихся в США под видом дипломатов», — информирует агентство.

Отмечается также, что ответные действия «будут включать санкции в отношении отдельных лиц, приближённых к президенту России Владимиру Путину, а также структур, связанных с вмешательством в выборы» в США.

Напомним, Москва неоднократно отрицала обвинения Вашингтона в хакерских атаках на Соединённые Штаты.

«Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно», — сказал в декабре прошлого года Дмитрий Песков.

Подобные обвинения в адрес России он назвал «абсолютно голословными», охарактеризовав их как продолжение «слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

Комментируя сообщения СМИ о возможных новых мерах против РФ, Песков подчеркнул, что «враждебность и непредсказуемость действий американской стороны» обязывает РФ быть готовой к худшим сценариям.

«То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы всё время находитесь в мобилизованном состоянии», — сказал он.

В свою очередь, Сергей Лавров пообещал, что Москва будет отвечать «на любые недружественные шаги» Вашингтона.

Напомним, в обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году, подготовленном МИД России, говорится, что «многоплановые усилия Вашингтона по сдерживанию России» привели к накоплению напряжённости в двусторонних отношениях.

«Особое понимание стабильности»

Говоря о текущей «примирительной риторике» со стороны США, эксперты отмечают, что она вряд ли соответствует истинным геополитическим планам Вашингтона в отношении Москвы.

Силуанов уколол Запад, говоря о борьбе с COVID. Он назвал главное условие выхода из пандемии «Американским партнёрам надо задать вопрос, как они собираются устанавливать «стабильные и предсказуемые» контакты с Россией, одновременно готовя антироссийские санкции и не прекращая попыток её дискредитировать», — заявил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По словам эксперта, «понять их логику довольно трудно. Судя по всему, Вашингтон по-своему трактует понимание стабильности в отношениях с Москвой: это когда она действует так, как нравится США. Если же Россия начинает активно проявлять свою позицию, руководствуясь собственными интересами, это уже расценивается как подрыв международной стабильности».

Белый дом

Reuters

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Похожей позиции придерживается и политолог Александр Асафов. В интервью RT он сказал, что в понимании США стабильные и предсказуемые отношения с Россией «возможны только в формате подчинения».

«Поэтому суверенная и самостоятельная политика РФ на мировых финансовых, экономических рынках и в политическом пространстве их не устраивает. В связи с этим Вашингтон занимается так называемым сдерживанием Москвы, что по факту является атакой на суверенитет, вмешательством во внутренние дела государства и применением методов недобросовестной конкуренции», — говорит Асафов.

Эксперты сошлись во мнении, что давление США на Россию из-за «Северного потока — 2» — наиболее яркий пример такого подхода.

По словам Батюка, Соединённые Штаты намерены продавать собственный газ в Европу, поэтому и «хотят вытеснить неэкономическими методами с этого рынка своего конкурента — Россию».

«Российский природный газ дешевле американского, он более выгоден для Европы, однако Вашингтон всё равно стремится установить свою монополию на поставки», — сказал аналитик.

Александр Асафов добавил также, что Белый дом в этом вопросе «действует политическими методами, поскольку не выдерживает прямой экономической конкуренции с РФ».

Что же касается возможных ответных мер США на кибератаки, приписываемые России, то это уже стало «традиционной темой американских властей, которую они раскручивают для решения внутриполитических задач», считает Владимир Батюк.

«Соединённые Штаты переживают сейчас глубочайший политический кризис, наблюдается серьёзный раскол в обществе. Чтобы как-то объединить массы, Вашингтону нужна постоянно культивируемая «российская угроза». Вместо того чтобы решать свои внутренние проблемы и вести достойный диалог со своими политическими оппонентами, администрация Байдена заявляет, что хакеры, действуя в интересах РФ, напали на демократию и запудрили мозги миллионам американцев, заставив их голосовать не за того, за кого нужно. Это звучит весьма странно, но проблема в том, что немало граждан США этому верят», — отметил эксперт.

Аналитики приходят к выводу, что на фоне «откровенно антироссийских действий» со стороны США ожидать позитивных изменений в двусторонних отношениях не стоит.