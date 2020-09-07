Понять и простить? Легендарный врач указал на аффект Навальной

Юлия Навальная резко высказалась в ответ на предложение российского хирурга Леонида Рошаля создать совместную с немецкими врачами группу по исследованию состояния блогера Алексея Навального. Известный кардиохирург, руководитель Института клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН Ренат Акчурин в разговоре с Царьградом пояснил, почему не стоит реагировать на хамство.

"Я думаю, здесь не надо разводить такую истерию вокруг этого вопроса. Рошаль человек самодостаточный и, если захочет, ответит сам. Это первое. Второе: жена настолько раздражена, и напугана, и боится потерять мужа, что мы её простим за все её выходки. Мы ей не должны сейчас ничего говорить, это невозможно", - заявил Акчурин.

По его словам, не стоит превращать ситуацию в фарс, как это случилось с судом над артистом Михаилом Ефремовым.

"Нахамила - ну что делать? К сожалению, у нас такая профессия, что мы иногда говорим то, что мы думаем, и правильно, объективно думаем, а люди, которые в состоянии аффекта, могут наговорить всяких глупостей. Ну что теперь делать? Мы же не в состоянии исправить человечество", - философски рассуждает врач.

По его словам, осудить Навальную может общественность, но врачебное сообщество не должно обращать на подобное внимания.

"Пускай бурлят соцсети - они побурлят, и это, как пена лишняя, отойдёт и всё пройдёт. Рошаль предложил абсолютно правильную идею. И ничего политического в этом нет. Ни грамма политики. Хотите, создадим комиссию, давайте вместе посидим и поговорим. Зачем делать из этого секрет, если вы теперь через все политические станции объявили, что это "Новичок"? Почему надо это таить? Давайте сядем и проговорим, организуем врачебную комиссию", - предлагает Акчурин.

Он напомнил, как в своё время точно так же поступил, когда надо было оперировать Бориса Ельцина, - пригласил международный консилиум.

"Ничего страшного не случилось, они приехали и полностью поддержали все мои планы. И мало того, они присутствовали и смотрели, как я оперировал президента. Это совсем не связывало мне руки", - вспомнил кардиохирург.