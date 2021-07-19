Понять и погасить: пострадавшим в ЧС предложили простить банковские долги

Россиянам, пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе, предложили простить финансовые долги. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России». Речь в документе идет о внесении поправок в ряд законов, которые позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности граждан в целях восстановления их платежеспособности, в том числе путем прощения долга. Так, сегодня в финансовой поддержке нуждаются сотни россиян, которые в наводнения лишились единственного жилья и находившегося в нем имущества. В ЦБ обещали законопроект изучить, а в думских фракциях уже готовы его поддержать — парламентарии считают предложенные нормы социально значимыми. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что банки вряд ли пойдут на прощение долгов, но вполне могут их реструктуризировать.

Непосильная ноша

По информации «Известий», подготовленный в Госдуме законопроект получил название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части реструктуризации кредитной задолженности гражданам-заемщикам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера)». Документом предлагается дополнить законодательство новыми нормами, допускающими пересмотр условий кредитных договоров (в том числе ипотечных) и договоров займа (в том числе с прощением долгов), в случае если заемщик является пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Согласно законопроекту, для изменения условий кредитования гражданин должен будет предоставить кредитору документы, подтверждающие проживание по месту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации, а также документы о включении в список пострадавших от ЧС природного или техногенного характера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также депутаты предлагают внести изменения в ч. 4.1–1 ст. 4 ФЗ «О кредитных историях» — в случае их принятия бюро кредитных историй и кредиторы не будут учитывать изменение условий кредитования по заявлению заемщика, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю.

— На сегодня многие жители Краснодарского края и Крыма в результате наводнения потеряли единственное жилье и находящееся в нем имущество: бытовую технику, мебель, личные вещи и пр. У многих недвижимость была приобретена в ипотеку. Оплата кредитных обязательств для них на сегодня является непосильной ношей, — пояснила «Известиям» автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

По ее словам, практика пересмотра обязательств и прощения долгов использовалась банками при рассмотрении обращений людей, попавших в различные ЧС. В июле ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга. Однако обращения регулятора носят рекомендательный характер.

— Сегодня реструктуризация — лотерея, поскольку полностью зависит от воли банка. ЧС — объективное обстоятельство, как и потеря работы, и люди должны быть защищены в этой ситуации законодательно. Для кого-то важно снизить размер ежемесячного платежа по кредиту с пролонгацией срока кредитования, а кому-то, к примеру потерявшему жилье, приобретенное в ипотеку, и не имеющему высоких доходов, возможно, и потребуется прощение долга. В связи с этим мы и предлагаем ЦБ РФ определить условия и порядок реструктуризации таких кредитов, — сказала парламентарий.

По ее словам, новые нормы уже направлены на отзыв в ЦБ и правительство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В Банк России такой проект закона пока не поступал. В случае поступления внимательно рассмотрим и выскажем позицию, — заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. — Надо отметить, что Банк России всегда рекомендует кредиторам проводить реструктуризацию кредитов пострадавших граждан и бизнеса с учетом оценки конкретных обстоятельств, и такие рекомендации в целом добросовестно исполняются, что подтверждается результатами мониторинга реструктуризации.

В Сбербанке сообщили, что специальные программы реструктуризации рассчитаны и на эту категорию клиентов.

— Заявку можно подать, указав соответствующую причину о чрезвычайной ситуации и приложив подтверждающие документы, перечень которых размещен на официальном сайте банка, — пояснили «Известиям» в пресс-службе банка.

Согласно данным пояснительной записки к законопроекту, сегодня в финансовой поддержке нуждаются порядка 300 россиян, многие из которых в результате наводнения лишились единственного жилья и находящегося в нем имущества.

По долгам вашим

В большинстве фракций Госдумы «Известиям» уже заявили о готовности поддержать законопроект.

— Он продиктован жизнью, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. — Откуда у людей, пострадавших при ЧС, могут быть деньги, чтобы платить по банковским процентам?

По его мнению, новые нормы нужно принять как можно быстрее.

— Конечно, граждане, которые пострадали от ЧС (пожаров, наводнений или иных событий), потеряли всё имущество и должны гасить кредит в банке, оказываются в финансовой кабале. Пени растут, а если начинают беспредельничать коллекторы, то люди оказываются в безвыходной ситуации, — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его мнению, безусловно, если требуется такая мера, как списание долга, его можно гасить средствами государства, так как банки вряд ли захотят нести убытки и просто прощать эти деньги. При этом, если такая мера будет принята на законодательном уровне, необходимо будет исключить случаи злоупотребления, чтобы человек, например, не набрал кредитов и не создал обстоятельств для списания долгов, отметил либерал-демократ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поддержать инициативу готовы и в КПРФ.

— Безусловно, это уже не первые наводнения, когда граждане теряют свое имущество не по своей вине. Государство обязано оказать им помощь и имеет возможность заплатить по их долгам. Эту инициативу просто необходимо поддержать, — заявил фракции первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

А вот доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, напротив, отнесся к идее прощения долгов критически.

— Тогда нужно принимать законопроект и о прощении вкладов. Ведь иначе это будет просто полный крах банковской системы. Банки никогда не пойдут на списание долгов, это просто несерьезно. Правильный путь, при котором не надо ничего изобретать, — обязательное страхование имущества. Во всех развитых странах есть такая страховка, — пояснил «Известиям» эксперт.

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв полагает, что законопроект заслуживает поддержки, но при этом согласен, что граждан нужно приучать страховать свое имущество. По его мнению, помощь людям в таких ситуациях нужна, но при этом важно в то же время не создавать иждивенческие настроения.