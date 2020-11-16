Понять и отпустить: ряд агентств могут упразднить в ходе реформы госаппарата

Правительство рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности, Роспечати и Россвязи . Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Близкий к правительству источник подтвердил, что помимо снижения численности чиновников в следующем году, действительно, могут расформировать несколько федеральных агентств. 16 ноября на встрече с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин объявил о масштабной реформе госаппарата, которая подразумевает сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях на 5-10% , в том числе за счет вакантных должностей. При этом в постановлении правительства прописаны четкие нормативы по штатной численности тех или иных подразделений — в частности, в департаменте федерального министерства должно быть не менее 40 сотрудников. Правда, сейчас во многих их них работников меньше, так что какие-то из департаментов придется объединить с другими или закрыть, рассказал источник «Известий».

Мертвые души

Во время пандемии к работе кабмина и его региональных подразделений периодически возникали вопросы. Например, врачи жаловались, что не получали обещанные надбавки, потому что больницы и местные ведомства сами решали, как трактовать федеральные распоряжения. Лишь после того, как о проблемах доложили президенту и премьеру, а в профильных ведомствах субъектов прошли отставки, ситуация начала постепенно улучшаться.

Однако эффективность органов исполнительной власти ставилась под вопрос не только в сфере здравоохранения и не только на региональном уровне. Накануне свои посты покинули несколько министров . Как писали «Известия», одной из причин ротации стала низкая продуктивность некоторых ведомств. Как оказалось, обновление кабмина стало прелюдией для реорганизации всего госаппарата, о которой на оперативном совещании 16 ноября объявил Михаил Мишустин . Вопрос оптимизации прорабатывался Минфином еще с 2018 года, однако переносился по различным причинам.

— Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент , — сказал Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции. 16 ноября 2020 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Сейчас необходим не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов , подчеркнул председатель правительства. При этом сфера ответственности каждого органа исполнительной власти должна быть четко определена.

На данный момент почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными , добавил глава кабмина. Для проведения реформы появится специальная рабочая группа, которая проследит за тем, чтобы численность госорганов — как федеральных, так и региональных — соответствовала рекомендациям.

Сокращение штатов в министерствах и в местных подразделениях составит от 5 до 10%, в том числе за счет вакантных должностей . Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда, так что зарплаты чиновников могут вырасти.

Премьер подчеркнул, что процесс оптимизации нельзя затягивать. Все должно быть закончено за три месяца — с января по март.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Постановление регламентирует минимальную численность сотрудников департаментов в министерствах в 40 человек. Однако почти в половине работает меньшее число людей.

— Это означает, что чуть ли не 50% департаментов фактически придется «убить» — объединить с другими или попросту снести, — сказал «Известиям» близкий к правительству источник.

Как пояснил «Известиям» руководитель направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов, оптимизация будет проводится за счет незащищенных групп работников , а именно — низовых исполнителей.

«Известия» направили запросы в аппарат правительства и министерства.

Политический туризм

Почти все фракции Госдумы сошлись во мнении, что объявленная реформа назрела давно. «Единая Россия» поддерживает изменения, которые оптимизируют работу системы или экономят бюджет , заявил «Известиям» заместитель секретаря Генсовета партии, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

— Мы тесно сотрудничаем с правительством и доверяем Михаилу Мишустину. При этом кабмин может еще пересмотреть подходы к существованию ряда структур при исполнительных органах, — отметил он.

В нулевые уже была попытка провести административную реформу — создать три уровня федеральной власти (министерства, службы и агентства). Однако сегодня, по мнению Александра Хинштейна, уже всем очевидно, что достигнуть цели унификации не удалось . Например, в ряде ведомств нет агенств, а в некоторых они дублируют функции министерств. Оставлять ведомства совсем без агенства не планируется, подчеркнул депутат, ведь некоторые доказали свою эффективность — например, Ростуризм. Но некоторые планируется убрать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры . Я думаю, что это дело ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается , — заявил он.

Несколько федеральных агенств в следующем году, действительно, могут исчезнуть, подтвердил «Известиям» источник, близкий к кабмину.

Как сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в партии поддерживают решение Михаила Мишустина провести реформу именно сейчас, ведь в период пандемии министерства должны работать оперативно и при этом не тратить много денег. Однако одними сокращениями, по его мнению, этих задач не решить — параллельно требуется усилить контроль над расходами , особенно в региональных подразделениях.

Баснословные средства уходят на рабочие поездки местных чиновников, при этом их целесообразность очень сомнительна, зачастую работники таким образом устраивают отпуск за счет госбюджета, считает Ярослав Нилов. Кроме того, «черная дыра» расходов на уровне субъектов — поздравительные открытки и сувениры, которые направляются по любому поводу, но чаще всего даже не открываются.

— Необходимо навести порядок с командировками. На федеральном уровне каждая поездка имеет обоснование, но в регионах часто устраивается «политический туризм». Также следует серьезнее следить за тратами на протокольные мероприятия и подарки, — уверен политик.

Главное, чтобы административная реформа не ограничилась ликвидацией «мертвых душ», то есть вакантных должностей, заявил «Известиям» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

— Что касается оптимизации работы чиновников любого уровня, то самый лучший механизм — это привязка зарплаты к средней по региону. И мы давно выступаем с этой инициативой, — отметил политик.

По словам справоросса Олега Шеина, госаппарат сейчас больше, чем в Советском Союзе, и работает сам на себя. «Там, где пять чиновников должны справиться, у нас десять заваливают все. Потому что уделяют больше внимания деловой переписке, а не самой работе», — добавил он.

Между тем в КПРФ не стали спешить с выводами. Как сообщил «Известиям» депутат от партии, глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, для оценки предложенной реформы фракции необходимо детально обсудить все ее нюансы и понять, как конкретно ее планируется реализовывать.