Поняли, что это та самая гостиница: Титов рассказал о поездке в Томск в день "отравления" Навального

Титов подтвердил слова руководителя отдела расследования ФБК Марии Певчих о своём визите в Томск одновременно с Навальным. По словам бизнес-омбудсмена, целью его поездки было участие в предвыборной кампании.

Мы приехали в Томск помогать нашей команде на выборах в горсовет. О том, что случилось с Алексеем, узнали ещё в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница, - рассказал Титов телеканалу "Дождь".

Уполномоченный признался: ему приятно, что Мария Певчих смогла его узнать в гостинице. Сам же он её "не идентифицировал".

Накануне Певчих заявила, что сотрудники ФБК видели Титова в томской гостинице, где останавливался Навальный. Именно в этой гостинице, как полагают представители фонда, и был отравлен российский оппозиционер. Позже в его номере нашли бутылку из-под минеральной воды, на которой якобы сохранились остатки яда "Новичок".

Эту версию подвергла сомнению французская журналистка Кристель Неан. Она отметила, что если бы бутылка была отравлена, то следом за Навальным в больницу попали бы его соратники, которые брали ёмкость для воды в руки, не имея никакой защиты. Кроме того, она не понимает, почему не заразились стюардессы самолёта Томск - Москва, которые оказывали помощь Навальному. Если верить заявлениям немецких специалистов, яд был и на руках блогера.