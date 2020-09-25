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Поняли, что это та самая гостиница: Титов рассказал о поездке в Томск в день "отравления" Навального
25 сентября 2020, 22:35 • 61 • Политика
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов рассказал о своей поездке в Томск в день "отравления" Алексея Навального. Он отметил, что находился в той самой гостинице, где ночевал российский блогер.
Титов подтвердил слова руководителя отдела расследования ФБК Марии Певчих о своём визите в Томск одновременно с Навальным. По словам бизнес-омбудсмена, целью его поездки было участие в предвыборной кампании.
Уполномоченный признался: ему приятно, что Мария Певчих смогла его узнать в гостинице. Сам же он её "не идентифицировал".
Накануне Певчих заявила, что сотрудники ФБК видели Титова в томской гостинице, где останавливался Навальный. Именно в этой гостинице, как полагают представители фонда, и был отравлен российский оппозиционер. Позже в его номере нашли бутылку из-под минеральной воды, на которой якобы сохранились остатки яда "Новичок".
Эту версию подвергла сомнению французская журналистка Кристель Неан. Она отметила, что если бы бутылка была отравлена, то следом за Навальным в больницу попали бы его соратники, которые брали ёмкость для воды в руки, не имея никакой защиты. Кроме того, она не понимает, почему не заразились стюардессы самолёта Томск - Москва, которые оказывали помощь Навальному. Если верить заявлениям немецких специалистов, яд был и на руках блогера.
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