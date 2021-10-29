Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину

Обострение в Донбассе – одна из ошибок Владимира Зеленского, теряющего всю Украину. Собственные военные отрекаются от президента, заявляя, что не хотят умирать из-за его понтов. Население охватывает паника, и об этом говорят уже политические оппоненты президента Украины.

Театр военных действий

Старомарьевка остаётся одной из самых горячих точек на линии соприкосновения в Донбассе. Украинские военные захватили посёлок. Более того, военный корреспондент Евгений Медведев сообщил о пленении людей ВСУ:

Мы получили подтверждение, что как минимум, три человека в Старомарьевке были задержаны украинскими силовиками, - заявил военкор в эфире "Соловьёв Live".

Киев допустил прямое нарушение Минских соглашений. Старомарьевка была "серой зоной" – местом отвода всех вооружений в подтверждение подписанных договорённостей. Там не должно быть никаких военных, и ДНР этот пункт соблюдали. Но украинская сторона решила обострить, в том числе, применив турецкие "Байрактары".

Это не мы. То есть мы. Но не совсем

Применение "Байрактаров" – отдельная песня. В середине недели Генштаб Украины опубликовал видео удара с беспилотника по гаубице, настаивая, что по позициям ДНР бьёт турецкая "птичка". Однако спустя сутки министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что "Байрактары" придумали русские. В качестве доказательства этой "светлой" мысли Таран указал, что на видеозаписи видно, как гаубица взрывается в результате срабатывания заранее заложенного инженерного заряда, а не боеприпаса беспилотника.

Поверьте, наши военнослужащие на тренировках показывают гораздо большую эффективность, чем то, что вы можете увидеть на этом постановочном видео,

- подчеркнул глава Минобороны Украины, расписываясь в том, что понятия не имеет, чем занимается его собственный штаб.

Но вот незадача. Прошёл ещё день, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не просто подтвердил применение беспилотников Киевом, но и добавил, что никакого нарушения в этом нет. По словам Кулебы, Киев использовал своё право на самозащиту. Также министр утверждает, что ВСУ придерживаются всех необходимых процедур коммуникации через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и ОБСЕ.

Даже этих двух заявлений достаточно, чтобы понять: власти на Украине не контролируют ситуацию, более того, министр обороны не управляет армией. Впрочем, расцветим эту картину ещё одним штрихом. Украинские военные после боёв под Старомарьевкой начали отрекаться ещё и от собственного президента. Попав в окружение, бойцы записали видеообращение:

Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку. Она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Пане Зеленский, не воспримите нас, как предателей. Но ваши понты не стоят наших жизней.

Обострение. Кому выгодно?

Совершенно очевидно, что Киев организовал очередное обострение не ради захвата Донбасса силовым путём, а для исполнения некоего политического заказа. И свою роль здесь сыграла Турция. Об этом в беседе с Царьградом говорил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец:

"Байрактар" – это для нас неприятно, но мы не можем запретить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану торговать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но зато мы имеем возможность их хорошо мутузить. Однако действовать следовало ещё в моменте, когда нашей разведке стало известно о тайных переговорах Эрдогана и Зеленского по поставкам беспилотников. Уже тогда, тихо под соломой, ветками и брезентами следовало направить средства ПВО в Донецкую и Луганскую республики. Но мы опоздали. Впрочем, дончане в любом случае научатся сбивать "Байрактары", я в этом уверен.

Военный эксперт Юрий Кнутов добавил, что по "Байрактарам" прекрасно стреляют и "Буки". Можно применить и "Панцири". Не говоря уже об эффективных системах РЭБ:

Если в Донбассе будет доработана система РЭБ, которую в своё время они сами разработали, значит и "Байрактарам" там летать не будут, их эффективность упадёт в разы, а может, и в десятки раз.

Сейчас Турция гораздо опаснее на сирийском направлении, добавил Кнутов. В Идлиб вошла огромная колонна, турки с помощью союзников хотят закрепиться на этой территории и брать под контроль другие курдские земли. Впрочем, об этой части турецкой военной истории "Первый русский" писал ранее.

Первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук полагает, что Украина размораживает конфликт в Донбассе по двум причинам:

Первая - повышение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, потому что он уже вошёл в избирательную кампанию и ему нужна поддержка националистов. А вторая - выполнение западного заказа по дискредитации России накануне запуска "Северного потока - 2", потому что это формальный повод для того, чтобы заморозить его ввод в действие. Обвинение в нарушении Минских соглашений для формального повода вполне подходит,

- подчеркнул спикер.

Добавим, "Первый русский" следит за развитием ситуации в Донбассе и рассказывает о происходящем в специальном разделе.

Вместо послесловия

Пока Владимир Зеленский играет в обострение в Донбассе, политические оппоненты бьют тревогу. Так, депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа Украины" Вадим Рабинович рассказал о настроения среди украинцев в условиях не угасающего социально-экономического кризиса:

"90% людей в панике и ужасе. Как они переживут это всё? Мы идем к катастрофе семимильными шагами. У властей в Киеве нет никакого плана по выводу из кризиса".