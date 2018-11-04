«Понимают, что проект уже не остановить»: «Нафтогаз» приступил к реализации «плана Б» из-за «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» Украины приступил к реализации «плана Б» в связи со строительством «Северного потока — 2». Об этом заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он признал, что существует «высокая вероятность» отказа Москвы от транзита газа через украинскую территорию. При этом в Киеве рассчитывают получить компенсацию от «Газпрома» за «убытки» в случае приостановки транзита. Эксперты уверены, что, говоря о «плане Б», «Нафтогаз» фактически признаёт свою неспособность повлиять на ситуацию со строительством «Северного потока — 2», при этом шансы украинской компании получить от «Газпрома» компенсацию «очень призрачные».

«Нафтогаз» Украины приступил к реализации «плана Б» в связи со строительством «Северного потока — 2». Об этом заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он признал, что у Украины очень мало шансов остановить российский проект, а перспективы ГТС при этом назвал «не очень позитивными».

«Стратегическое видение — оно простое, но оно не очень позитивное: будет построен «Северный поток — 2»… Очень большие шансы, что он будет построен. Если это произойдёт, очень высока вероятность того, что транзита газа через территорию Украины не будет вообще», — сказал Витренко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, «план А» заключался в том, что будет сохранён транзит российского СПГ через Украину, а «резервный план Б» — в «компенсации» убытков из-за возможного отказа «Газпрома» от продления контракта.

«Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который фактически уже начался, где мы требуем более $12 млрд, из которых $10 млрд — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года», — добавил Витренко.

Напомним, что об иске против «Газпрома» в международном арбитраже главный исполнительный директор «Нафтогаза» сообщил 5 октября. По его мнению, $12 млрд отражают «компенсацию ущерба, который понесёт Украина» в случае постройки «Северного потока — 2». Кроме того, в июле «Нафтогаз» потребовал от российской компании $11,6 млрд в качестве возмещения убытков от повышенных тарифов.

Говоря о реализации «плана Б», Украина фактически расписывается в своей неспособности как-то повлиять на реализацию российского проекта, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Раньше на Украине откровенно говорили, что «Северного потока — 2» не будет, что всё это сказки, что никто никогда не даст его построить. Сейчас они действительно понимают, что «Северный поток — 2» уже строится, ничто его не остановит и труба будет готова именно к началу 2020 года», — подчеркнул он в беседе с RT.

Без европейских гарантий

Исполнительный директор «Нафтогаза» также отметил, что у Киева нет никаких гарантий со стороны Европы по сохранению транзита газа, несмотря на заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о намерениях немецкой стороны добиться того, чтобы Россия продолжила осуществлять поставки газа через украинскую территорию.

«Мы уже точно знаем, что европейцы не готовы давать никаких гарантий», — подчеркнул Витренко.

Европа до сих пор не определилась с тем объёмом газа, который будет закупать у России, поэтому не может пока точно определить, в какой степени будет ей необходим транзит газа через Украину, отметил Игорь Юшков. Он пояснил, что поставки СПГ через украинские участки будет осуществляться в том случае, если «Северный поток — 2» загрузят на полную мощность.

«Россия говорит европейцам: «скажите нам, какие объемы будете потреблять российского газа, мы тогда скажем, какие объемы не влезут в обходные газопроводы, и соответственно эти объемы и можем гарантировать прокачивать через Украину». Потому, что естественно, если все обходные газопроводы заполнены на полную мощность, то ничего не остаётся, как пускать через Украину», — отметил он в беседе с RT.

Гендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов при этом отмечает, что европейские потребители только выиграют при отказе от транзита через Украину.

«Речь о деньгах, причем о деньгах огромных. Деньгах, которые раньше получала Украина, а теперь будет получать Германия. Заинтересована ли Германия в получении денег? Безусловно. Заинтересована ли Австрия в этом? Безусловно. Будут ли они что-то гарантировать Украине, когда какие-то их гарантии будут бить по их же карману? Ни в коем случае», — отметил Фролов.

«Шансы «Нафтогаза» очень призрачные»

Отметим, что Украина выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», который проходит из России в Германию через Балтийское море. Киев уверен, что после начала функционирования этого трубопровода, Москва откажется от услуг «Нафтогаза» по транзиту газа через украинскую территорию. Так, об этом 22 сентября говорил президент Украины Пётр Порошенко

«Этот трубопровод не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это российская попытка ослабить Украину, которая получала до этого около $3 млрд за транзит ежегодно», — цитирует его газета Rheinische Post.

Кроме того, между украинской компанией и «Газпромом» продолжаются судебные разбирательства, связанные с иском «Нафтогаза» в стокгольмский арбитраж по поводу якобы недопоставленного газа. По решению суда «Газпром» должен вернуть $2,5 млрд, однако компания его оспорила.

При этом в самой Европе «Северный поток — 2» считают выгодным. Так, 14 сентября канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что ФРГ стремится получать газ из разных источников, так как потребности страны в нём только растут.

«Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России, сталкиваемся с проблемами при осуществлении договорённостей о климате. Наша потребность в газе на самом деле будет расти», — цитирует её РИА Новости.

При этом европейские страны выступают за то, чтобы транзит газа через Украину был сохранён. Так, 17 июля в Берлине состоялась международная встреча, посвящённая этому вопросу. В переговорах приняли участие представители Москвы, Киева и Брюсселя. Обсуждалось заключение мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также судьба газопровода через Украину после 2019 года, когда истекает действующий контракт на транзит газа.

По итогам встречи стороны достигли ряд предварительных договорённостей. Так, было принято решение заключить новый контракт о транзите газа, исполнением которого должна заняться новая компания, обслуживающая газопровод на Украине.

Однако уже через несколько часов после этого заявления, сделанного представителем Евросоюза Марошем Шефчовичем, «Нафтогаз» отметил, что данный сценарий «не является достижимым».

По мнению экспертов, у «Нафтогаза» крайне мало шансов получить компенсации за отсутствие транзита газа, так как все свои обязательства «Газпром» выполняет.