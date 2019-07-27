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Понимающая Москва. Отойти от Киева на безопасное расстояние

27 июля 2019, 07:09  •  221 • Аналитика
После победных для президента Зе выборов в Раду на Украине продолжается борьба. Но ощенародно избранный Владимир Зеленский – пока безвластный президент. Реальная власть в стране, силовые структуры остались за националистами-неонацистами, которых президент Зе просто боится, поэтому он быстро отошёл с предвыборных на националистические русофобские позиции, но и это не спасает его от нападок. Наци-патриоты открыто угрожают и унижают его совершенно безбоязненно и остаются безнаказанными. Почему?




Что такое «власть»?


Уже одно широко употребляемое сегодня на Украине «Зе» вызывает у наци плохие ассоциации с «Че». После роспуска «своей» националистической Рады они Зеленскому не верят, и подозревают его всё равно в двойной игре. Говорят, что «власть – это жить всласть», похоже, в это верят многие «слуги народа», мол, есть некая «волшебная сила власти», которая позволяет управлять силовыми структурами, экономическими отношениями и отдельно взятыми олигархами. Но главный «слуга народа» быстро понял, что власть — это в первую очередь «большая ответственность», и ежели он с ней не справится, то его голова слетит первой. И сдал все свои предвыборные позиции.

Сторонники президента Зе всё не понимают, что происходит (или делают вид), и громко недоумевают, и продолжают надеяться. Они почему-то забыли, что Зеленский разгромил на выборах «режим Порошенко» не только за счёт протестного голосования, но и благодаря силовой поддержке МВД Арсена Авакова и «Национальных дружин» Андрея Билецкого. На Авакова в свою очередь надавили в Вашингтоне во время его скоропалительной командировки в Америку в начале этого года, но после выборов в Раду американский посол нанёс в первую очередь визиты аутсайдерам выборов Порошенко и Вакарчуку, а не триумфатору Зеленскому.

Главные учредители постмайданной Украины в США не сообщают широкой публике о своих дальнейших планах, «тихие американцы» наносят протокольные визиты. Реальная власть – она всегда «тихая», говорит негромким голосом, но её все слышат. А вот красноречивого Зеленского не слышат, и не услышат, пока он не сдаст «президентский минимум» — не овладеет хотя бы силовыми рычагами управления в стране, не докажет, что он не декорация из фильма «Слуга народа».

Не Макрон


Вообще, Владимир Зеленский показал на выборах результаты, превосходящие достижения французского президента Эммануэля Макрона, но украинским Макроном Владимир Зеленский не стал, и вряд ли успеет стать. Выборы, тем более протестные, нигде и никогда не дают сами по себе власти, как кричат и недоумевают от своего же крика многие эксперты: почему Зеленский не берёт власть в свои руки? Не выполняет свои предвыборные обещания? Не может он взять власть в свои руки, этот как бы выигранный им на выборах трофей.

Демократические выборы легитимизируют уже существующую в стране власть, почувствуйте разницу. Так, президентские выборы Макрона сделали легитимной власть стоящих за его спиной французских финансовых элит, спецслужб и масс-медиа. Чью власть сделали легитимной выборы Зеленского? Только лично его и «95 квартала». Даже если за спиной Зеленского стоит олигарх Коломойский, о чём многие говорят, но что далеко не факт, этого маловато будет для управления сегодняшней нацифицированной Украиной.

Демократические выборы – это освящение какими-то элитами страны своей власти, как бы «святое причастие» от имени народа за неимением упразднённого бога, и они всегда добиваются этого «святого причастия» так или иначе, на худой конец – имитируют, фальсифицируют. Поэтому «демократия может быть очень плоха», фарисействовал её знаток Уинстон Черчилль, но ничего лучше в мире «демократами» пока не придумано.

Успеет ли Зеленский стать «властью»?


Пока демократия объявляет себя «властью народа», она является ещё и игрой под различными «народными» масками, и пока она не закончилась так или иначе, шансы есть у всех её участников. И, конечно, у формально сильнейшей политической фигуры – президента.

В результате выборов в Раду второй политической силой стала «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которая выступает за нормализацию отношений с Россией. Она имеет финансовые и другие ресурсы, и это очень тревожит националистов, может быть, даже больше, чем сам Зеленский. На третьем почётном месте расположилась «Батькивщина» Юлии Тимошенко, тоже обладающая определёнными ресурсами и рычагами влияния.

Зеленскому необходимо срочно делать какой-то выбор, грубо говоря, кому-то «продать» свою легитимность. Тем, кто имеет реальные силовые, политические и финансовые ресурсы, и согласится его, такого красноречивого, «купить». Иначе его «уничтожат», говоря словами наци-радикалов. Вариант – сдаться радикалам в плен, принять все их требования, как это сделал в своё время Порошенко, когда полностью лёг под националистов, и его голосом стал идеолог наци, директор «института памяти» однозначный Вятрович.

Порошенко уже объявил о создании широкого националистического фронта для борьбы с Зеленским, а также за свою собственную жизнь, уже отягощаемую судебным преследованием. Влияние наци-патриотов в силовых органах всё-таки начинает размываться, они это понимают, как и то, что власть Зеленского и его команды будет консолидироваться. Угроза нового госпереворота националистов представляется реальной, пока Зеленский «не продал» свою легитимность какой-нибудь элитной группе, и она не стала его силовым и финансовым ресурсом. Хотя конфликта в какой-то форме между националистами и «Оппозиционной платформой» в стране, в широком смысле слова, избежать невозможно. Очевидно, что «ОПЗЖ» Медведчука выставят «рукой Москвы» и обвинят лично Путина во вмешательстве в дела Украины.

«Москва слезам не верит»



Похоже, Москва понимает, куда плывёт украинский «Титаник», об этом говорят указы Путина об упрощённом получении российского гражданства жителями Донбасса и введение июньских санкций против Киева. Москва старается отойти подальше на безопасное расстояние от новых весьма возможных событий на Украине. Она не верит, что Вашингтон оставит в покое свою украинскую колонию, проведя в ней «безопасные и справедливые» выборы.

Американцы разыгрывают напоследок на Украине «демократию», отдав руками шефа МВД Арсена Авакова власть в стране как бы народу в лице всенародно избранного президента Зеленского. Однако теперь можно свалить на этот народ всё, что они сделали за прошедшие годы с Украиной и что ещё сделают с ней выпестованные Демократической партией США при президенте Бараке Обаме бандеровские наци-патриоты.
Виктор Каменев

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