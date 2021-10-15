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«Понимать, что такое Россия»: Путин заявил, что трудовые мигранты должны «как минимум знать русский язык»

15 октября 2021, 19:00  •  81 • В России
Русский язык является объединяющей силой и скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ, напомнил Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств содружества. В этой связи он обратил внимание коллег, что приезжающие на работу в РФ граждане стран СНГ для адаптации и интеграции в нормальную жизнь должны как минимум знать русский язык. Путин отметил, что Россия выдвинула идею совместного заявления государств содружества о развитии взаимодействия в сфере миграции. Данная инициатива поможет подготовке трудовых мигрантов и развитию цифровых платформ в сфере трудоустройства, пояснил он.
 
kremlin.ru
 

Приезжающие на работу в Россию граждане стран СНГ должны знать русский язык для адаптации и понимания правил, установленных на территории РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

«Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов из стран Содружества работает в России. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Как минимум нужно знать русский язык. Нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России да и бывшего Советского Союза, для того чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране», — сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что в ходе прошлогоднего саммита было принято решение провести в 2023 году в странах Содружества Год русского языка как языка межнационального общения.

«Весьма полезными считаем предусмотренные его программой меры, направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры. Уверены, что всё это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран — участниц Содружества», — подчеркнул он.

Страны СНГ, как заметил Путин, многое связывает: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций, а также русский язык. В этой связи он поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее в ходе заседания обратил внимание на международную роль русского языка. Российский лидер добавил, что русский язык — «объединяющая сила», которая «скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».

  • Владимир Путин заявил о важности знания русского языка для трудовых мигрантов

Возвращаясь к теме мигрантов, Владимир Путин указал, что ключевое значение для реализации проектов в различных отраслях имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, а также создание благоприятных условий для граждан стран СНГ, работающих в других государствах Содружества.

«Именно поэтому Россия и выдвинула идею принятия государствами — членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства. Для всех это важно», — пояснил президент РФ.

Ситуация с мигрантами в России

В марте 2020 года Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства. Президент, в частности, отмечал, что действующие миграционные правила «недостаточно ясны и унифицированы». При этом мигранты, в том числе трудовые, «часто стремятся обойти существующие сложности» и уходят «в тень». Вдобавок, по его словам, происходят ситуации, когда люди, которые хотят стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с проблемами при получении российского гражданства.

Глава государства также призывал сделать вид на жительство в России основным статусом, после которого иностранец может претендовать на вступление в гражданство РФ. По его мнению, порядок выдачи разрешений на временное проживание «себя изжил».

В декабре 2020-го в МВД России сообщали, что на территории РФ находится около 6,3 млн мигрантов. На фоне пандемии их численность снизилась с 9—11 млн. При этом на основании патентов в России осуществляют трудовую деятельность 1,3 млн иностранных граждан, тогда как 85 тыс. имеют разрешения на работу.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

В июле 2021 года Министерство внутренних дел в связи с «необходимостью комплексного и системного подхода к совершенствованию нормативного правового регулирования в миграционной сфере» представило законопроект, который изменит правила въезда и пребывания иностранцев в России. Среди нововведений — установление трёх миграционных режимов пребывания иностранцев в РФ: краткосрочный (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочный (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), бессрочный (постоянное проживание).

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