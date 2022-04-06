«Понимал, как устроен мир, и многое предвидел»: Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжёлой и продолжительной болезни. В Минздраве России заявили, что ведущие специалисты до последнего боролись за его жизнь. Соболезнования в связи со смертью парламентария выразил Владимир Путин. Глава государства заявил, что Жириновский был «опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом». Путин отметил, что Жириновский во всех дискуссиях отстаивал интересы России.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни. Первым об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский», — написал Володин в Telegram.

Как указал спикер Госдумы, без Жириновского «трудно представить историю развития политической системы современной России».

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий», — отметил Володин.

Позднее смерть политика подтвердили в ЛДПР. В сообщении говорится, что смерть Жириновского стала «ударом для всей России и армии его сторонников».

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — заявили в партии.

В российском Минздраве заявили, что ведущие специалисты до последнего боролись за жизнь главы ЛДПР, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Жириновский в начале февраля попал в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция». На момент госпитализации политика сообщалось, что он находился в стабильном состоянии.

В последующие месяцы в СМИ систематически появлялись различные сообщения о состоянии здоровья политика. Во многих таких публикациях говорилось, что Жириновскому стало хуже, в частности, его якобы подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Вместе с тем 11 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский изъявлял желание приехать на предстоящее заседание нижней палаты парламента.

25 марта в СМИ появились сообщения о смерти лидера ЛДПР, которые вскоре опровергли. В Минздраве тогда заявили, что политик находился в стабильном состоянии.

Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан). В 1970-м он окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. В 1977 году Жириновский также окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.

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В последующие годы он работал в Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, а также возглавлял юридический отдел издательства «Мир».

В 1989 году он вошёл в инициативную группу по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза. В марте 1990 года состоялся учредительный съезд партии, на котором Жириновского избрали лидером политического объединения. После распада СССР партия сменила название на ЛДПР.

С 1993 года Жириновский избирался в Государственную Думу, в последующие годы он работал во всех созывах нижней палаты парламента. В Госдуме III, IV и V созывов он занимал пост заместителя председателя ГД.

После смерти Жириновского исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме будет Леонид Слуцкий. Об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Слуцкий, в свою очередь, заявил, что патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

«Многое сделал для развития российского парламентаризма»

Соболезнования в связи со смертью главы ЛДПР выразил Владимир Путин. Глава государства заявил, что Жириновский был «опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом».

«Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин также отметил, что Жириновский «всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России».

Глава правительства Михаил Мишустин назвал главу ЛДПР истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению родине.

«Многие годы он пользовался доверием избирателей. Как лидер ЛДПР, депутат всех созывов Государственной Думы, он внёс большой вклад в развитие нашей страны, совершенствование отечественного законодательства. Всегда профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, заботился об улучшении их жизни и благополучии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

«Ярко вышел на политическую арену России»

О смерти лидера ЛДПР также высказались многие другие российские политики. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал главу ЛДПР «целой эпохой современной России».

«Он ярко вышел на политическую арену России в начале 1990-х годов. Очень умный человек, с глубокими, я бы даже сказал, академическими познаниями. Очень смелый и решительный, никогда не боялся говорить правду в лицо», — подчеркнул Джабаров. Сенатор отметил, что уход Жириновского — это большая потеря для страны и для партии ЛДПР.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов в беседе с RT отметил способность Жириновского предвидеть многие события.

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«Он мог видеть картинку не просто изнутри, он был как бы над ней. И поэтому его возможность предвидеть многие события связана не только с его неординарными способностями, но и высоким наработанным профессионализмом», — рассказал депутат.

Он отметил, что Владимир Вольфович для партии и для него был «как родной человек». «Конечно же, очень жаль, что мы сегодня потеряли этого человека», — добавил Каргинов.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с RT о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был «высокообразованным, высокоинтеллектуальным, опытным человеком, который душой болел за страну».

«Это старожил, который своей харизмой, своим примером многих молодых привёл в политику. Несмотря на то, что он был иногда эксцентричен, иногда в хорошем смысле слова комичен, но, тем не менее, он ещё при жизни стал самым настоящим пророком в своём отечестве», — пояснила Волынец.

«Он был по-настоящему русским человеком. Это самый настоящий патриот, который прожил насыщенную, яркую жизнь», — заключила детский омбудсмен.