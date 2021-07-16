Понедельник — день свободный: почему систему QR-кодов отменяют

Бизнес рад, что московские власти его услышали и отменили действие системы QR-кодов с 19 июля. Об этом «Известиям» заявили представители предпринимателей . Сейчас они ждут существенного притока гостей в кафе и рестораны, но обещают строго следить за тем, чтобы клиенты соблюдали оставшиеся в силе эпидемиологические правила. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о снятии части ограничений в Москве на заседании координационного совета по коронавирусу при кабмине. Что стало причиной для этого и как обстоит ситуация с COVID-19 в других регионах — в материале «Известий» .

Неожиданные послабления

В ряде регионов уровень распространения COVID-19 остается достаточно высоким, соответственно растет нагрузка на больницы, отметил премьер Михаил Мишустин на заседании совета по коронавирусу . Чтобы избежать коллапса системы здравоохранения, в июне правительство уже направило на поддержку регионов 25 млрд рублей, сейчас решено перечислить еще более 85 млрд.

Тем временем все больше людей хотят сделать прививку от коронавируса: число желающих увеличилось почти в два раза, отметил глава кабмина. При этом многие уже готовы записаться на ревакцинацию .

— Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства. Важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах Российской Федерации, — заявил председатель правительства, призвав Минздрав плотнее общаться с регионами для понимания ситуации на местах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пока в России, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, выпущено почти 44 млн комплектов вакцин . К 1 октября производители выпустят 57 млн «Спутника V», что почти втрое больше, чем за предыдущие три месяца. До 20 декабря также будет выпущено 9,4 млн доз «ЭпиВакКороны», а к 15 декабря — 2 млн комплектов «КовиВака».

В Москве, лидирующей по приросту заболевших и числу скончавшихся, ситуация еще остается сложной, признал Сергей Собянин. Однако власти уже четвертую неделю видят улучшение основных показателей.

— От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций . Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, ужесточению санитарных требований и, как вы правильно сказали, массовой вакцинации, — сказал он.

Сейчас в столице первым компонентом привито 3,8 млн человек, а весь курс прошли уже более 2 млн. Вкупе с этим снизилась заполняемость коечного фонда: более 6 тыс. мест выводится из ковидной группировки. Поэтому с 19 июля в городе отменяют обязательные QR-коды в общепите, сообщил Сергей Собянин, поблагодарив москвичей и местный бизнес за сотрудничество, позволившее принять такое решение . Также в столице кафе и ресторанам разрешат работать ночью. Вслед за Москвой коды для посещения общепита отменило и Подмосковье.

— Тем не менее мы должны понимать, что находимся еще в зоне риска , в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. И всем нам — соблюдать требования и беречь себя и своих родных, — подчеркнул мэр Москвы.

В целом по стране ситуация с пандемией все же остается напряженной, считает глава Минздрава Михаил Мурашко . Рост числа пациентов с COVID за неделю составил 9,5%. При этом в июле около 70% выявленных случаев приходятся на штамм «дельта», добавила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова .

Шанс для бизнеса

Система QR-кодов была введена в Москве с 28 июня — без них невозможно было попасть в заведения общепита (кроме летних веранд). Послабление эпидемиологического режима в Совфеде считают своевременным. Пролонгация ограничительных мер имела бы сильное влияние на экономику .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

— Достигнутые результаты, благодаря принятым мерам и возможностям развернутой вакцинации, позволили так быстро вернуть прежний формат работы ресторанов и кафе, — заявила «Известиям» заслуженный врач РФ, сенатор Татьяна Кусайко.

Впрочем, действия властей в вопросе QR-кодов может несколько ухудшить темпы вакцинации, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Однако в Госдуме настроены более оптимистично. Одной из причин отмены ограничений могло быть недовольство части населения, но, как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, число желающих сделать прививку вряд ли резко снизится, потому что процесс уже набрал необходимый оборот. Теперь власти должны следить за наличием антиковидных препаратов и их разнообразием, особенно в регионах.

В среднем для ресторанов, особенно без летних веранд, падение выручки составило от 60% до 85%, сообщил «Известиям» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов . При этом доход части точек общепита быстрого обслуживания и пиццерий, традиционно работавших «на вынос», наоборот, даже немного прибавил по отношению к периоду до введения кодов для посетителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Бизнес рад, что власти его услышали, заявила «Известиям» бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова . QR-коды, по ее мнению, не оказали существенного влияния на принятие людьми решения о вакцинации: большую роль сыграло начало прививочной кампании по месту трудоустройства.

Сейчас заведения общепита ждут обратного и существенного притока гостей, сказал «Известиям» глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров . По его мнению, бизнес столкнется с отложенным спросом. При этом, он напомнил, что все профилактические нормы будут по-прежнему действовать: социальная дистанция, ношение масок, использование санитайзеров, о чем гостям не следует забывать.