Понадеялись на Запад и прогадали: на Украине нет вакцин от коронавируса

Напускная самодостаточность, которую обрели украинцы в 2014 году, уже не раз вставала им боком. Причина в том, что строится она не на народном богатстве и мощи нации, а на злобе и даже ненависти к своим соседям из России. На таком возе далеко не уедешь, а, как оказалось, и ставка на дружбу с Западом не каждый раз разыгрывается.Сейчас в мире сразу несколько стран разрабатывают вакцины от пресловутого коронавируса, который нещадно потрепал мировую экономику и образ жизни каждого на планете. Так, в России и США уже готовы подобные вакцины, и у всего мира встал вопрос: какую же брать? Ну, тут каждый, безусловно решает сам, однако российский антидот вселяет куда большее доверие, особенно после того, как у нескольких испытуемых американской вакцины случился паралич лица.Но, как оказалось, не все имеют свободу выбора. В числе таких находится Украина, которая сразу же открестилась от российской вакцины и начала восхвалять американскую разработку. Ждали украинцы, ждали, когда же США начнут её завозить на Незалежную.. А тут бам, и новость: США не будет экспортировать свою вакцину.Вот и получается, пока нет другого варианта, Зеленский и компания вместо того, чтобы использовать российскую вакцину, решили просто ждать. Действительно, коронавирус подождет, он же просто так ежедневно по несколько тысяч людей на тот свет отправляет. Причем президент Украины сам признается, что аргументов против российской вакцины у правительства просто нет, просто не используйте её и все тут.Интересный и демографически «верный» ход. Сами-то небось уже все привитые ходят, а вот простые хлопцы должны либо ждать чуда, либо – смерти.