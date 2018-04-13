Помпео знает, как превратить Америку в Помпеи • 102 • Аналитика







Накануне многие русскоязычные медиаресурсы процитировали высказывание выдвинутого на пост госсекретаря США, экс-директора ЦРУ Майка Помпео о гибели в Сирии «пары сотен русских»:





«В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного соперника. [В результате этого столкновения] пара сотен русских были убиты», — заявил Помпео. О каком именно инциденте он говорит, глава Центрального разведывательного управления не уточнил, заметив, однако, что все россияне были убиты военными США».



Поскольку эту новость подхватили в основном СМИ вполне определенной направленности, главный акцент они, естественно, сделали на самом жареном факте, который, дескать, полностью не стыкуется с «явно заниженными» российскими официальными данными о потерях россиян в Сирии. В том числе и в ходе печально известного столкновения под Дейр-эз-Зором.



При этом указанные СМИ то ли по невнимательности, то ли умышленно пропустили то, что, несомненно, является основным «месседжем», ради которого Помпео, скорее всего, и решил напомнить об этой уже подзабытой, на фоне быстротекущих событий, истории.



Дело в том, что американское руководство в процессе осмысления ситуации вокруг Сирии и выработки оптимальных с его точки зрения решений, явно столкнулось с проблемой, про которую принято говорить: коса нашла на камень. О чем пару дней назад поведала обычно хорошо осведомленная «Los Angeles Times»:



"Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу — не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой?"



Риски, связанные с почти неизбежными в случае американского ракетно-бомбового удара по Сирии потерями среди российских военнослужащих, не могут не учитываться американскими военными чинами, от действий которых сейчас в буквальном смысле зависит судьба всего мира и США в том числе. Очевидно, что именно нерешенность этой проблемы, стала одной из главных причин отказа вашингтонской администрации от немедленного удара по Сирии. Тем более что Москва не обнаруживает ни малейшего желания «уважить» американских партнеров и освободить от присутствия своих военных советников объекты будущих ударов. Кстати, буквально только что появились сообщения о вводе подразделений российской военной полиции в Восточную Гуту – потенциально один из наиболее «ракетоопасных» участков сирийской территории.



На фоне идущей по этому поводу бурной дискуссии в правящих кругах США вдруг возникает Майк Помпео со своим воспоминанием о якобы имевшем место в Сирии массовом убийстве русских бравыми американскими военными.



Если бы даже он брякнул это чисто по глупости или для связки слов, то и тогда данное заявление в нынешнем контексте событий читалось бы вполне однозначно.



Помпео, очевидно, тем самым попытался снять те страхи и фобии, которые сейчас явно доминируют в Вашингтоне по поводу угрозы прямого столкновения с войсками РФ. Он фактически говорит следующее. В уничтожении россиян, в том числе достаточно массовом, нет ничего особенного. Вот мы убили «пару сотен русских» в Сирии — и что? Небеса упали на землю? Нет, не упали!



Крайне маловероятно, что этот Помпео действительно думает, что русских можно убивать сотнями и совершенно безнаказанно. Тем не менее, он спешит дать соответствующую установку остальным вашингтонским чиновникам. Видимо, для того, чтобы те не слишком мандражировали по поводу русского ответа.



Помпео отнюдь не дурак. Таких в госсекретари даже в нынешней Америке не берут. Но, несомненно, опытный провокатор. Каковым спецслужбисту такого ранга просто нельзя не быть. И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк



Он сам, ни разу в этом не сомневаюсь, прекрасно знает, что русский ответ за нападение под Дейр-эз-Зором был. Да еще какой ответ! Самый крупный террористический анклав в окрестностях Дамаска – Восточная Гута, последняя, так сказать, надежда Вашингтона в Западной Сирии, после этого американского нападения был зачищен сирийскими и российскими войсками до самоварного блеска и сейчас уже называется не иначе, как новой освобожденной территорией Сирии.



Но Помпео вполне сознательно обходит эту опасную тему стороной. Потому что главный смысл его «месседжа» прямо противоположный – показать, что убивать русских в любом количестве для американцев обычное дело, что они этим уже вполне успешно занимаются в Сирии. И, стало быть, нет никаких оснований считать эту тему новой, заслуживающей внимания и, тем более, учитывать её в принятии решений.



Вполне очевидно, однако, что вывод, к которому таким образом подталкивает Майк Помпео свою американскую аудиторию, неверен ни по факту, ни по существу. Потому что на самом деле в таких случаях ответ русских, причем предельно жесткий ответ, следует неотвратимо. И можно не сомневаться, что так оно будет и впредь. И такие люди, как тот же Помпео, хорошо об этом осведомлены. В том-то и дело, что они готовы идти на обострение, прекрасно отдавая себе отчет о возможных последствиях. Видимо, с точки зрения логики их бизнес-планов, цель в данном случае оправдывает не только средства, но и риски. А поскольку риски такие, каких в истории человечества еще не было, то становится ясно, что положение самих США или, во всяком случае, тех кругов, к которым принадлежит сам Помпео, как говорится, хуже губернаторского. Вот они и пускаются во все тяжкие, потому что других способов решить свои проблемы у них уже не осталось.



Кстати, один из предшественников Майка Помпео на посту госсекретаря США, Александр Хейг, однажды огорошил всё человечество зловещей фразой: «Есть вещи поважнее, чем мир!» Похоже, что новый госсекретарь США исповедует ту же смертоносную философию. Но на этот раз – смертоносную для самой Америки. Новоиспеченный госсекретарь США вводит своих сограждан в опасное заблуждение, рассказывая сказки о возможности безнаказанно убивать русских.Накануне многие русскоязычные медиаресурсы процитировали высказывание выдвинутого на пост госсекретаря США, экс-директора ЦРУ Майка Помпео о гибели в Сирии «пары сотен русских»:Поскольку эту новость подхватили в основном СМИ вполне определенной направленности, главный акцент они, естественно, сделали на самом жареном факте, который, дескать, полностью не стыкуется с «явно заниженными» российскими официальными данными о потерях россиян в Сирии. В том числе и в ходе печально известного столкновения под Дейр-эз-Зором.При этом указанные СМИ то ли по невнимательности, то ли умышленно пропустили то, что, несомненно, является основным «месседжем», ради которого Помпео, скорее всего, и решил напомнить об этой уже подзабытой, на фоне быстротекущих событий, истории.Дело в том, что американское руководство в процессе осмысления ситуации вокруг Сирии и выработки оптимальных с его точки зрения решений, явно столкнулось с проблемой, про которую принято говорить: коса нашла на камень. О чем пару дней назад поведала обычно хорошо осведомленная «Los Angeles Times»:Риски, связанные с почти неизбежными в случае американского ракетно-бомбового удара по Сирии потерями среди российских военнослужащих, не могут не учитываться американскими военными чинами, от действий которых сейчас в буквальном смысле зависит судьба всего мира и США в том числе. Очевидно, что именно нерешенность этой проблемы, стала одной из главных причин отказа вашингтонской администрации от немедленного удара по Сирии. Тем более что Москва не обнаруживает ни малейшего желания «уважить» американских партнеров и освободить от присутствия своих военных советников объекты будущих ударов. Кстати, буквально только что появились сообщения о вводе подразделений российской военной полиции в Восточную Гуту – потенциально один из наиболее «ракетоопасных» участков сирийской территории.На фоне идущей по этому поводу бурной дискуссии в правящих кругах США вдруг возникает Майк Помпео со своим воспоминанием о якобы имевшем место в Сирии массовом убийстве русских бравыми американскими военными.Если бы даже он брякнул это чисто по глупости или для связки слов, то и тогда данное заявление в нынешнем контексте событий читалось бы вполне однозначно.Помпео, очевидно, тем самым попытался снять те страхи и фобии, которые сейчас явно доминируют в Вашингтоне по поводу угрозы прямого столкновения с войсками РФ. Он фактически говорит следующее. В уничтожении россиян, в том числе достаточно массовом, нет ничего особенного. Вот мы убили «пару сотен русских» в Сирии — и что? Небеса упали на землю? Нет, не упали!Крайне маловероятно, что этот Помпео действительно думает, что русских можно убивать сотнями и совершенно безнаказанно. Тем не менее, он спешит дать соответствующую установку остальным вашингтонским чиновникам. Видимо, для того, чтобы те не слишком мандражировали по поводу русского ответа.Помпео отнюдь не дурак. Таких в госсекретари даже в нынешней Америке не берут. Но, несомненно, опытный провокатор. Каковым спецслужбисту такого ранга просто нельзя не быть.Он сам, ни разу в этом не сомневаюсь, прекрасно знает, что русский ответ за нападение под Дейр-эз-Зором был. Да еще какой ответ! Самый крупный террористический анклав в окрестностях Дамаска – Восточная Гута, последняя, так сказать, надежда Вашингтона в Западной Сирии, после этого американского нападения был зачищен сирийскими и российскими войсками до самоварного блеска и сейчас уже называется не иначе, как новой освобожденной территорией Сирии.Но Помпео вполне сознательно обходит эту опасную тему стороной. Потому что главный смысл его «месседжа» прямо противоположный – показать, что убивать русских в любом количестве для американцев обычное дело, что они этим уже вполне успешно занимаются в Сирии. И, стало быть, нет никаких оснований считать эту тему новой, заслуживающей внимания и, тем более, учитывать её в принятии решений.Вполне очевидно, однако, что вывод, к которому таким образом подталкивает Майк Помпео свою американскую аудиторию, неверен ни по факту, ни по существу. Потому что на самом деле в таких случаях ответ русских, причем предельно жесткий ответ, следует неотвратимо. И можно не сомневаться, что так оно будет и впредь. И такие люди, как тот же Помпео, хорошо об этом осведомлены. В том-то и дело, что они готовы идти на обострение, прекрасно отдавая себе отчет о возможных последствиях. Видимо, с точки зрения логики их бизнес-планов, цель в данном случае оправдывает не только средства, но и риски. А поскольку риски такие, каких в истории человечества еще не было, то становится ясно, что положение самих США или, во всяком случае, тех кругов, к которым принадлежит сам Помпео, как говорится, хуже губернаторского. Вот они и пускаются во все тяжкие, потому что других способов решить свои проблемы у них уже не осталось.Кстати, один из предшественников Майка Помпео на посту госсекретаря США, Александр Хейг, однажды огорошил всё человечество зловещей фразой: «Есть вещи поважнее, чем мир!» Похоже, что новый госсекретарь США исповедует ту же смертоносную философию. Но на этот раз – смертоносную для самой Америки. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 102 Источник Похожие новости Маргинальный фронт Трампа Грядущий удар США в Сирии и возможный ответ России И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк

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