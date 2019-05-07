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Помпео заявил о рычаге давления на Россию: "У нас есть система стимулов"
07 мая 2019, 07:24 • 200 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Helsingin Sanomat заявил о том, что Америка готова к сотрудничеству с Россией по некоторым вопросам, в которых интересы стран пересекаются. При этом упомянул о рычаге давления Вашингтона на Москву, который якобы, имеется у США и в Вашингтоне должны убедиться, что он действительно есть. "У нас есть система стимулов", которая, как считает Помпео, должна заставить страны соблюдать договорённости по ядерному оружию.
О сотрудничестве с Россией во время интервью изданию Helsingin Sanomat заговорил госсекретарь США Майк Помпео. В частности, он заявил о том, что между Москвой и Вашингтоном есть ряд вопросов, в которых интересы России и Америки пересекаются и где страны могли бы достигнуть взаимопонимания.
"Это то, чего мы, надеюсь, можем достичь, - выразил надежду Помпео. - Но, может быть, нам и не удастся".
Однако, распространяться о том, в каких именно сферах возможно дальнейшее сотрудничество, не стал.
Что касается ядерного вооружения, то тут госсекретарь заявил о рычаге давления на Россию, который якобы имеется у США и в Вашингтоне, мол, должны убедиться, что он действительно есть.
"У нас есть система стимулов, которая заставит страны фактически соблюдать договоренности", - добавил Помпео, напомнив о том, что темой недавнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал помимо остальных и договор об ограничении стратегических наступательный вооружений (СНВ).
В понятие "страны" Помпео вкладывает не только Россию, но и Китай.
"Теперь он представляет и геостратегическую угрозу", - резюмировал госсекретарь США, отметив, что Вашингтон постарается включить Пекин в " любое достигнутое соглашение".
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