Помпео заявил о рычаге давления на Россию: "У нас есть система стимулов"

О сотрудничестве с Россией во время интервью изданию Helsingin Sanomat заговорил госсекретарь США Майк Помпео. В частности, он заявил о том, что между Москвой и Вашингтоном есть ряд вопросов, в которых интересы России и Америки пересекаются и где страны могли бы достигнуть взаимопонимания.

"Это то, чего мы, надеюсь, можем достичь, - выразил надежду Помпео. - Но, может быть, нам и не удастся".

Однако, распространяться о том, в каких именно сферах возможно дальнейшее сотрудничество, не стал.

Что касается ядерного вооружения, то тут госсекретарь заявил о рычаге давления на Россию, который якобы имеется у США и в Вашингтоне, мол, должны убедиться, что он действительно есть.

"У нас есть система стимулов, которая заставит страны фактически соблюдать договоренности", - добавил Помпео, напомнив о том, что темой недавнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал помимо остальных и договор об ограничении стратегических наступательный вооружений (СНВ).

В понятие "страны" Помпео вкладывает не только Россию, но и Китай.

"Теперь он представляет и геостратегическую угрозу", - резюмировал госсекретарь США, отметив, что Вашингтон постарается включить Пекин в " любое достигнутое соглашение".