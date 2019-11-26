|
Помпео заявил о проверке США любых данных о вмешательствах в выборы
26 ноября 2019, 22:54 • 77 • Украина
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США тщательно проверяют все предположения о любых вмешательствах в избирательные процессы страны.
Reuters
«Всякий раз, когда мы получаем информацию о том, что какая-либо страна вмешивается в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность убедиться в том, что мы расследовали эти сведения», — приводит CNN его ответ на вопрос об отношении к информации о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году.
Помпео отметил, что многие страны «стремятся подорвать американскую демократию, правосудие и ценности».
Ранее американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что украинцы и россияне якобы вмешивались в выборы в США в 2016 году.
В октябре украинский лидер Владимир Зеленский потребовал самостоятельно расследовать данные о вмешательстве граждан страны в американские выборы.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, в частности, рассказал о вмешательстве главы НАБУ в американские президентские выборы в интересах баллотировавшейся на пост главы США Хиллари Клинтон.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 ноября 2019, 00:54
|
25 ноября 2019, 11:24
|
25 ноября 2019, 11:24
|
22 ноября 2019, 08:39
|
26 ноября 2019, 03:39
|
22 ноября 2019, 00:24
|
24 ноября 2019, 02:54