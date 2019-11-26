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Помпео заявил о проверке США любых данных о вмешательствах в выборы

26 ноября 2019, 22:54  •  77 • Украина
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США тщательно проверяют все предположения о любых вмешательствах в избирательные процессы страны.
 
Reuters
 

«Всякий раз, когда мы получаем информацию о том, что какая-либо страна вмешивается в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность убедиться в том, что мы расследовали эти сведения», — приводит CNN его ответ на вопрос об отношении к информации о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году. 

Помпео отметил, что многие страны «стремятся подорвать американскую демократию, правосудие и ценности».

Ранее американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что украинцы и россияне якобы вмешивались в выборы в США в 2016 году.

В октябре украинский лидер Владимир Зеленский потребовал самостоятельно расследовать данные о вмешательстве граждан страны в американские выборы.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, в частности, рассказал о вмешательстве главы НАБУ в американские президентские выборы в интересах баллотировавшейся на пост главы США Хиллари Клинтон.

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