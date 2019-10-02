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Помпео заявил о неизменности позиции США по Украине
02 октября 2019, 20:39 • 8 • Украина
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать поддержку Украине для «противостояния российской угрозе» и борьбы с коррупцией внутри страны.
Reuters
«Мы будем продолжать оказывать помощь Украине и её новым властям в противостоянии российской угрозе и в борьбе с внутренней коррупцией», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Помпео, позиция США по Украине не изменится и в условиях «большого шума» из-за разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Госсекретарь также подтвердил появившуюся ранее информацию WSJ о том, что он присутствовал при разговоре президентов.
В августе Помпео заявил, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
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