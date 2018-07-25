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Помпео заявил, что Трамп и Путин не нашли общий язык по вопросу Украины на саммите в Хельсинки
25 июля 2018, 18:09 • 57 • Украина
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки не сошлись во мнениях относительно ситуации на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью ABC, стенограмму которого распространил Госдеп.
Reuters
«Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись», — заявил он.
16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсуждали проблематику стратегической стабильности. По его словам, у России и США есть очень большой потенциал взаимодействия в этой области.
Эксперт Константин Блохин в беседе с НСН оценил итоги встречи Трампа и Путина в Хельсинки.
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