Помпео заявил, что Трамп и Путин не нашли общий язык по вопросу Украины на саммите в Хельсинки

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки не сошлись во мнениях относительно ситуации на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью ABC, стенограмму которого распространил Госдеп.

«Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись», — заявил он.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсуждали проблематику стратегической стабильности. По его словам, у России и США есть очень большой потенциал взаимодействия в этой области.

Эксперт Константин Блохин в беседе с НСН оценил итоги встречи Трампа и Путина в Хельсинки.