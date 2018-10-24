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Помпео: За убийство Хашукджи США введут против Эр-Рияда санкции по закону Магнитского

24 октября 2018, 05:39  •  55 • Политика
Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что совместно с Минфином США его ведомство изучает вопрос введения санкций по Глобальному закону Магнитского против саудовских чиновников, причастных к убийству Джамаля Хашукджи.
В настоящий момент США рассматривают возможность введения против Саудовской Аравии санкций по так называемому закону Магнитского. Об этом заявил в этот вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Причиной для подобных рестрикций может стать недавнее убийство журналиста Джамаля Хашукджи (другие популярные версии транскрипции фамилии - Хашогги, Хашкаджи). Тот являлся сотрудником американского издания The Washington Post и был убит на территории саудовского посольства в Стамбуле в начале текущего месяца.
По словам Помпео, в настоящий момент США определили по крайней мере некоторых лиц, ответственных за убийство журналиста. В числе прочих в это дело оказались вовлечены сотрудники разведывательных служб, королевского суда и различных министерств Саудовской Аравии.
Сейчас США уже предпринимают в отношении саудовских чиновников различные меры, включающие в себя аннулирование въездных виз.
«Мы также работаем с Минфином над рассмотрением вопроса о применимости санкций в рамках Глобального закона Магнитского против данных лиц», - резюмировал господин госсекретарь.

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