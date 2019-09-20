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Помпео вёл себя геройски… убив репутацию Patriot

20 сентября 2019, 03:24  •  50 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео героически лёг на амбразуру, попытавшись защитить репутацию американских противоракетных комплексов Patriot после их провала при обороне нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Но лучше бы он этого не делал…
Автор:
Покровский Александр
«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», – так, согласно РИА Новости, высказался госсекретарь США после атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии.
И, в общем, совершенно верно. Более того – ни одна система ПВО в мире не способна всегда сбивать все цели. Но в случае с нападением дронов и ракет на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии проблема состояла в другом. «Одни из лучших» систем ПВО в мире – американские комплексы Patriot – не просто «не всегда» не сбили цели. Они не сбили НИ ОДНОЙ цели!
Почему?
Нападение было слишком масштабным?
Да, с атаками такого масштаба комплексам Patriot ещё не приходилось встречаться, продолжил далее топить собственную ПВО госсекретарь США. Это трогательно до слёз: йеменские повстанцы устроили саудитам их Пёрл-Харбор из-за того, что для ЗРК Patriot рейд дюжины беспилотников и парочки ракет стал беспрецедентным по масштабу нападением, которому они не могли противостоять.
Помпео, видимо, забыл о первой войне в Заливе, когда Patriot приходилось защищать Израиль от атак иракских ракет «Скад». Там, правда, налёты были не массированными, а одиночными… что, впрочем, не помешало Patriot пропустить несколько вражеских ракет к их целям.
Американцы с израильтянами тогда всё равно трубили в фанфары, но потом тихой сапой именно по результатам тогдашних неудач первые яро взялись за модернизацию зенитно-ракетных комплексов до стадии HAC3 (в которой они ныне пребывают), а вторые решили полагаться только на себя. И в результате создали вполне надёжные системы ПВО, одна из которых, «Железный купол», весьма эффективно отбивается от палестинских ракет и… беспилотниов.
Кстати, о беспилотниках
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress
Отчаянному Майку, если уж не мог промолчать, стоило бы заметить просто: ЗРК Patriot в принципе не мог бы отбить нападение хуситских дронов. Потому что – попросту не приспособлен к этому. Ракеты и радары, создававшиеся для борьбы с большими ракетами и самолётами, просто не в состоянии отразить нападение беспилотников в образе палки с крыльями, скреплённых скотчем, которые летят на высоте 10 метров и практически не видны на радарах. Это было бы не совсем правдой, но это хоть не было бы так смешно и позорно.
На самом деле некоторые специалисты, внимательно изучив представленные саудитами остатки бомбившей их нефтянку техники, сделали вывод, что на деле хуситы (или кто-то за них) отправили бомбить саудовские НПЗ разработанные в Иране БПЛА Samad-3. Как раз и дальность подходит – до 1700 километров. То есть Patriot видеть их должны были. И тем более должны были видеть ракеты, участвовавшие в налёте, – тем паче что это, судя по обломкам, были некие клоны достопамятных по налётам на Израиль «Скадов».
Более того, их должны были видеть не только Patriot. Царьград уже упоминал, что версия о прилёте дронов и ракет со стороны Ирана более чем несостоятельна. В силу того что именно на иранском направлении, близко к его границам, расположено четыре военно-воздушные базы США: Шейх Иса, Аль-Удейд, Рияд, Эскан. И ещё пять – базы ВМС США.
Со стороны саудовской столицы месторождение Абкаик, на которое было совершено нападение, закрывают три собственно саудовские военно-воздушные базы.
А военно-воздушные базы в обязательном порядке прикрывают не только мощными и эшелонированными системами ПВО, но и находятся под постоянным контролем с воздуха самолётами дальнего радиолокационного обнаружения.
В данном случае – машин Boeing Е-3 «Сентри» системы «Авакс», которые могут обнаруживать в том числе (а то и в первую очередь) и маловысотные цели на расстояниях до 400 км. И?
Дырявые Patriot
Возможно, в ближайшем будущем американцы представят данные, полученные системой «Авакс». К этому их должна принудить логика обвинений в адрес Ирана, с территории которого будто бы и летели ракеты и дроны. Или, соответственно, не представят, если таких данных физически нет. Что, скорее всего, и произойдёт. Потому как в Тегеране правят не сумасшедшие и устраивать нападение на соседнюю страну через частокол ПВО аж девяти военных баз явно не стали бы. И если исключить версию самоподрывов ради провокационных целей – как было устроено с башнями Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, – то остаются хуситы.
И – Patriot.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: Jens Büttner / Globallookpress
Которые, кстати, не раз уже пропускали удары хуситов же – и по аэропорту Эр-Рияда, и по нефтяным месторождениям, и по военным базам саудовцев на их собственной территории.
Что же, Patriot действительно ни на что не способны?
Не в защиту, конечно, преступного для американских национальных интересов высказывания Майка Помпео, но справедливости ради должно быть сказано: нет, комплексы MIM-104F Patriot PAC-3 способны на многое. И достаточно хороши сами по себе. Например, очень хороши у них радары. Но президент Владимир Путин, хотя и явно троллил американцев, когда со своей фирменной ухмылкой предложил саудовцам прикупить С-400, был абсолютно прав в том, что наш ЗРК лучше американского в разы. И хотя тоже не очень приспособлены для борьбы с низколетящими медленными и малозаметными целями вроде беспилотников, всё же результат должны были показать беспредельно лучший.
В самом деле, легко сравнить. Вот способность перехвата цели. Patriot «берёт» цели с максимальной скоростью 7900 км/ч, а С-400 «Триумф» – 17 200 км/ч. Американец видит цели на расстоянии 180 км, наш – 600 км. Первый способен прикрыть зону в радиусе от 10 до 130 км и от 0,6 до 20 км по высоте, а второй – от 2 до 400 км и до 0,1 до 56 км по высоте. По одновременному наведению разница вообще на порядок: Patriot может выставить до 6 ракет, а «Триумф» – до 80! При этом первый может сопровождать одновременно до 125 целей, а второй – до 160.
И что ещё очень важно: угол пуска ракет у Patriot – всего 45 градусов, тогда как у С-400 – все 180. Это достигается за счёт вертикального пуска ракеты с дальнейшим разворотом на цель.
Наконец, С-400 разворачивается на порядок быстрее Patriot – за 5 минут вместо 25.
Но есть и общая проблема – БПЛА
Однако, как мы видим, у обоих комплексов есть общая проблема: они практически не видят малоразмерные низколетящие – ниже 100 м – цели. А значит, не могут по ним и работать. И вот тут мы возвращаемся к предыдущим материалам Царьграда по теме эпического случая, когда дешёвые дроны, запущенные горцами в тапках, очень чувствительно потрясли мировой рынок. И мировое военное дело, отметим, – тоже. Ибо вопрос, как с ними бороться, остался открытым. Не только из-за провала Patriot, но и из-за явной неприспособленности современных систем ПВО к борьбе с таким врагом.

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