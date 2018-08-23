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Помпео встретился с главой МИД Македонии, чтобы обсудить переименование страны

23 августа 2018, 04:54  •  42 • Политика
Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров встретился с главой Госдепа США Майком Помпео, чтобы обсудить назначенный на 30 сентября референдум о смене конституционного названия страны.
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Македонии Николой Димитровым, чтобы обсудить предстоящий референдум о переименовании страны. Напомним, что Димитров и его греческий коллега Никос Котзиас подписали соглашение по данному вопросу еще в июне.
Согласно документу, новым конституционным названием страны должно будет стать Республика Северная Македония. Референдум по ратификации этого соглашения назначен на 30 сентября.
Отметим, что продолжавшийся более четверти века спор между Грецией и Македонией о легальном наименовании последней омрачал отношения между странами. В числе прочего он препятствовал вступлению Македонии в НАТО.
«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили последующие шаги в реализации соглашения, включая предстоящий 30 сентября референдум», - отмечается в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

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