Помпео встретился с главой МИД Македонии, чтобы обсудить переименование страны

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров встретился с главой Госдепа США Майком Помпео, чтобы обсудить назначенный на 30 сентября референдум о смене конституционного названия страны.

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Македонии Николой Димитровым, чтобы обсудить предстоящий референдум о переименовании страны. Напомним, что Димитров и его греческий коллега Никос Котзиас подписали соглашение по данному вопросу еще в июне.

Согласно документу, новым конституционным названием страны должно будет стать Республика Северная Македония. Референдум по ратификации этого соглашения назначен на 30 сентября.

Отметим, что продолжавшийся более четверти века спор между Грецией и Македонией о легальном наименовании последней омрачал отношения между странами. В числе прочего он препятствовал вступлению Македонии в НАТО.