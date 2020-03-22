Помпео вслед за Трампом набросился на Китай из-за коронавируса, по пути "прихватив" Россию и Иран

Американский госсекретарь Майкл Помпео обвинил Китай, Россию и Иран в кампании по дезинформации о коронавирусе.

По его словам, эти страны якобы целенаправленно дискредитируют усилия США по борьбе с инфекцией.

При этом, убеждён Помпео, кампания ведётся скоординировано, "чтобы принизить то, что делает Америка".

"Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем", - заявил он в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация, будто дипломатов США принудили противостоять кампании по дезинформации "от России", которая будто бы ведётся в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram. В МИД РФ назвали эти слухи намеренным вбросом.

Напомним, что не только из Госдепартамента США несутся обвинения стран из-за коронавируса или дезинформации о нём.

Так, ранее президент США Дональд Трамп сознательно пошёл на провокацию Китая, назвав коронавирус китайским вирусом.

Журналист Аббас Джума разместил в своём телеграм-канале фото, на котором видно, что данная оговорка вносилась от руки в уже готовую напечатанную речь для выступления.

"На фото отчётливо видно, как Дональд Трамп перед выступлением зачеркнул в тексте слово «коронавирус» и исправил его на «китайский вирус». Старый провокатор", - иронично подчеркнул журналист.