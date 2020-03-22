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Помпео вслед за Трампом набросился на Китай из-за коронавируса, по пути "прихватив" Россию и Иран
22 марта 2020, 18:35 • 114 • В мире
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе. Ранее с утверждением, что коронавирус нового типа имеет китайское происхождение, выступил президент США Дональд Трамп.
Американский госсекретарь Майкл Помпео обвинил Китай, Россию и Иран в кампании по дезинформации о коронавирусе.
По его словам, эти страны якобы целенаправленно дискредитируют усилия США по борьбе с инфекцией.
При этом, убеждён Помпео, кампания ведётся скоординировано, "чтобы принизить то, что делает Америка".
"Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем", - заявил он в пятницу.
Ранее в СМИ появилась информация, будто дипломатов США принудили противостоять кампании по дезинформации "от России", которая будто бы ведётся в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram. В МИД РФ назвали эти слухи намеренным вбросом.
Напомним, что не только из Госдепартамента США несутся обвинения стран из-за коронавируса или дезинформации о нём.
Так, ранее президент США Дональд Трамп сознательно пошёл на провокацию Китая, назвав коронавирус китайским вирусом.
Журналист Аббас Джума разместил в своём телеграм-канале фото, на котором видно, что данная оговорка вносилась от руки в уже готовую напечатанную речь для выступления.
"На фото отчётливо видно, как Дональд Трамп перед выступлением зачеркнул в тексте слово «коронавирус» и исправил его на «китайский вирус». Старый провокатор", - иронично подчеркнул журналист.
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