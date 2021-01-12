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Помпео во всеуслышание заявил о цензуре соцсетей и СМИ, но… "поезд ушёл"
12 января 2021, 12:55 • 20 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео. Тот выступил против цензуры со стороны сетевых гигантов и призвал СМИ к честному освещению событий. Однако, убеждён Пушков, республиканцам следовало бы об этом думать, когда они были у власти, а не сейчас. "Поезд ушёл, гремя колёсами новой цензуры. Помпео пытается кричать ему вдогонку, но его не услышат", - отметил сенатор в Телеграм-канале.
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью в эфире "Голоса Америки". В прессе до этого появилась информация, что перед трансляцией коллектив выступал против появления Помпео в их эфире. Глава Госдепа акцентировал на этом внимание, указав, что канал не должен прибегать к запретам. "Это то, что отличает VOA от MSNBC и Fox News. Вы можете дать голос безмолвным в тёмных уголках мира", - отметил он.
Также Помпео раскритиковал цензуру, проводимую IT-гигантами. По его мнению, насаждаемая цензура, моралистическое рвение и политкорректность в итоге сводятся к одному: "авторитаризму, прикрывающемуся праведностью".
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал его заявление. По его мнению, республиканцы слишком поздно об этом задумались.
"Об этом республиканцам надо было думать, когда они были у власти, а не сейчас, когда через 9 дней их попросят из Белого дома и лишат большинства в Сенате. Консерваторы в США сами долго поощряли политкорректность, допускали либеральную цензуру и потакали агрессивной контркультуре. В итоге всё это развернулось против них и они все проиграли. А теперь уже поздно", - подчеркнул он.
Теперь, добавил политик, даже "Голосу Америки" придётся в итоге стать под начало иных кураторов.
"Скоро у VOA будут другие кураторы - демократы. Поезд ушёл, гремя колёсами новой цензуры. Помпео пытается кричать ему вдогонку, но его не услышат", - добавил Пушков в своём Телеграм-канале.
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