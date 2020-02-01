Помпео в гостях в Минске услышал от хозяев все, что хотел

В отличие от Киева, где Госсекретарь США Майк Помпео отделывался общими фразами и итоги его посещения Украины можно свести к обтекаемой формуле «в теплой дружеской атмосфере» прошли разговоры обо всем и ни о чем, в Минске, где Помпео побывал в субботу 1-го февраля, он набрал полные карманы «ништяков». Можно сказать, что в отношениях Белоруссии произошел настоящий прорыв, который, правда, с высокой степенью вероятности приведет к очень значимым последствиям для одной из договаривающихся сторон. И особо долго ждать не придется.

Оставим в стороне взаимное выражение признательности. Это обязательная программа всех протоколов, особенно, встреч на высшем или просто очень высоком уровне. Итак, о чем договорились Минск и Вашингтон?

Первое. В ближайшее время Белоруссия и США назначат своих послов после двенадцатилетнего перерыва и дипотношений без послов. К слову, по поводу назначения нового посла США на Украине Помпео такую готовность не выражал.

Второе. Помпео выразил готовность США удовлетворить потребности Минска в нефти на 100% американским «черным золотом». Как он выразился, по «конкурентоспособным ценам». На этот счет, правда, есть очень обоснованные сомнения относительно «конкурентоспособных цен». Чтобы нефть по стоимости вышла на приемлемые для Минска уровень, американцам ее надо продавать себе в убыток. Вряд ли Трамп и его команда уговорят на это свои нефтяные компании.

Третье. Помпео пообещал, что США будут всячески поддерживать независимость Белоруссии. Напомним, на Украине США поддержали не только «суверенность» государства, но и «энергонезависимость» страны. Впрочем, похоже, что и Минску даны аналогичные обещания (см. выше про готовность поставок нефти из США).

США отметили, что ситуация с «правами человека и демократическим свободами» в Белоруссии значительно улучшилась. Конечно, не настолько, чтобы США отменили санкции против Минска, но все, дескать, движется в эту сторону, и есть «значительный прогресс».

Какова была реакция белорусской стороны в ответ на эти ни к чему не обязывающие слова?

Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с блоком НАТО и стремиться к улучшению отношений на двусторонней основе.

Белоруссия поддержала формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе с участием США. Правда, роль Минска в этом урегулировании сводится лишь к тому, что он предоставил помещение к саммиту представителей стран, ставших по итогам «нормандской четверкой». Собственно, по этой же причине, и Минские соглашения называются именно так. Решение об изменении формата могут принять на консенсусной основе в Берлине, Москве, Париже и Киеве, но при чем тут Минск – не совсем понятно. И, кстати, на новый формат должны дать свое согласие в ЛНР и ДНР, иначе просто ничего не получится.

Белоруссия заявила о своей готовности преодолеть все оставшиеся проблему в отношениях с США.

- Я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, они будут сближены, и это поможет нам преодолеть оставшиеся проблемные моменты в наших отношениях, - заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей и тут же призвал Вашингтон к более активному присутствию в своей стране. - Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене… Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами.

- На постсоветском пространстве США решают принципиально важную для себя задачу блокирования возможных интеграционных процессов на этой территории. И сам визит Помпео сконструирован так, что посетить предполагается целый ряд бывших постсоветских республик, это и Белоруссия, и Украина, и среднеазиатские республики. США настойчиво и последовательно реализуют свои внешнеполитические задачи, и в этом отношении нам есть, чему у них поучиться, - заявил, комментируя промежуточные итоги евразийского турне Госсекретаря США, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. - Чтобы ситуацию нормализовать, и для того, чтобы иметь возможность осуществлять свои коммерческие интересы, они тоже были заявлены в ходе этого визита, так и решать свои геополитические задачи … нужно если не подвести черту сейчас под прежней политикой, то хотя бы намекнуть на то, что США готовы пересматривать свои подходы и практику давления на Белоруссию через обвинения в недемократизме белорусской политической системы.

А первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал состоявшуюся в Минске встречу «манипулированием». Причем, если исходить из смысла его слов, то это «манипулирование» использовалось каждой из сторон для собственного блефа.