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Помпео уверен в двух вещах: США победили ИГ и не стоит доверять России

22 декабря 2018, 03:39  •  34 • В мире
Майк Помпео заявил, что "не очень доверяет российским заявлениям". Представитель Белого дома также добавил, что США дали обязательство разрушить ИГ* в Сирии и "добились этого".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что США выводят свои вооружённые силы из Сирии. Представитель МИД отметила, что это даёт реальную перспективу для политического урегулирования в регионе.
Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопросы журналистов о таком заявлении российского МИД, сказал: "Говоря откровенно, я не очень доверяю российским заявлениям почти по всему". Он также добавил, что США дали обязательство разрушить ИГ* в Сирии и "добились этого".

* запрещённая в России организация

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