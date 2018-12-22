Помпео уверен в двух вещах: США победили ИГ и не стоит доверять России

Майк Помпео заявил, что "не очень доверяет российским заявлениям". Представитель Белого дома также добавил, что США дали обязательство разрушить ИГ* в Сирии и "добились этого".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что США выводят свои вооружённые силы из Сирии. Представитель МИД отметила, что это даёт реальную перспективу для политического урегулирования в регионе.

Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопросы журналистов о таком заявлении российского МИД, сказал: "Говоря откровенно, я не очень доверяю российским заявлениям почти по всему". Он также добавил, что США дали обязательство разрушить ИГ* в Сирии и "добились этого".





* запрещённая в России организация