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Помпео: Украине предстоит проделать ещё много работы для вступления в НАТО
28 апреля 2018, 01:09 • 42 • Украина
Возможное членство Украины в НАТО обсуждалось на совете глав МИД стран альянса, однако Киеву предстоит проделать ещё много работы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Reuters
«Сегодня была дискуссия об Украине, о её потенциальном вхождении (в НАТО. — RT). Есть много работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь этого», — заявил Помпео.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко подписал указ об утверждении национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2018 год.
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.
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