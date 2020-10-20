Помпео сделал внезапное признание о русских офицерах: "Величайшие разрушители"

В распространённом Госдепом заявлении от лица госсекретаря США Майка Помпео российских офицеров военной разведки обвинили в киберпреступлениях. В сообщении указывается, что американский Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявили обвинения сразу шести офицерам "военной части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба России". На основании этого Помпео приходит к выводу о том, что Россия, мол, ведёт в киберпространстве "подрывную, деструктивную и дестабилизирующую деятельность".

В претензиях главы Госдепа указывается также, что якобы именно это подразделение российской военной разведки распространило "одни из самых разрушительных вредоносных программ, которые когда-либо видел мир".

В том числе припомнил и "кибератаку NotPetya 2017 года", запущенную на Украине. Её, отметил Помпео, США как раз "публично приписали российской военной разведке". Впрочем, на этом в Вашингтоне не остановились, приписав "русским хакерам из ГРУ" атаку на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году и на важнейшие электрические сети и финансовую структуру на Украине. Припомнили русским и отравление экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Резюмируя, Помпео приходит к выводу о том, что такая киберактивность "русских хакеров" "демонстрирует полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью".

"Россия, которая позиционирует себя как защитник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета", - бросается голословными обвинениями госсекретарь США, призвав Москву "положить конец своему безответственному поведению".

Другие страны Помпео призвал присоединиться к США и помочь привлечь к ответственности виновных.