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Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизни русских"
17 мая 2019, 08:09 • 242 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео, подводя итоги недавних переговоров в Сочи сначала с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а после с президентом России Владимиром Путиным, считает встречу успешной. И даже сделал неожиданное признание, вспомнив о том времени, когда был директором ЦРУ. "Мы спасли жизни русских", - похвастался Помпео в эфире Fox News Radio.
14 мая госсекретарь США Майк Помпео впервые в этом статусе приехал в Россию и в Сочи поучаствовал сразу в двух встречах. Сначала провёл переговоры со своим коллегой - главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а следом - с президентом нашей страны Владимиром Путиным.
Сам он оценил встречу весьма успешной.
В эфире "Шоу Гая Бенсона" на Fox News Radio он назвал три ключевых момента, по которым Москва и Вашингтон плодотворно работают.
"Каждый из нас использовал все в этой поездке, каждая из наших стран делает все возможное для защиты своих собственных интересов", - особо обратил внимание ведущего Помпео, указав на приоритет американских интересов.
Тем не менее он нашёл сразу несколько точек соприкосновения двух держав.
Во-первых, Афганистан, где, по словам госсекретаря США, мол, "пытаются достичь примирения".
Он отмечает, что можно было бы "добиться снижения насилия" в регионе, "сделать добро для каждой из наших двух стран".
Ещё один пример совместной работы - Северная Корея.
Когда же речь зашла о противодействии терроризму, Помпео вспомнил то время, что проработал в должности директора ЦРУ, и даже сделал неожиданное признание.
"Таким образом, есть три примера отдельных мест, где для Соединенных Штатов и России имеет смысл работать вместе", - резюмировал Помпео.
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