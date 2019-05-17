Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизни русских"

14 мая госсекретарь США Майк Помпео впервые в этом статусе приехал в Россию и в Сочи поучаствовал сразу в двух встречах. Сначала провёл переговоры со своим коллегой - главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а следом - с президентом нашей страны Владимиром Путиным.

Сам он оценил встречу весьма успешной.

В эфире "Шоу Гая Бенсона" на Fox News Radio он назвал три ключевых момента, по которым Москва и Вашингтон плодотворно работают.

"Каждый из нас использовал все в этой поездке, каждая из наших стран делает все возможное для защиты своих собственных интересов", - особо обратил внимание ведущего Помпео, указав на приоритет американских интересов.

Тем не менее он нашёл сразу несколько точек соприкосновения двух держав.

Во-первых, Афганистан, где, по словам госсекретаря США, мол, "пытаются достичь примирения".

"Россия была очень близка к Афганистану, и у нее есть террористическая угроза, которая может подражать этому региону так же, как у Соединенных Штатов есть террористическая угроза, у которой, может, есть совпадение", - поясняет дипломат.

Он отмечает, что можно было бы "добиться снижения насилия" в регионе, "сделать добро для каждой из наших двух стран".

Ещё один пример совместной работы - Северная Корея.

"Русские тоже заинтересованы в отсутствии ядерных материалов в регионе. Они граничат с северокорейцами, - указал Помпео. - Они заинтересованы в том, чтобы помочь северокорейской экономике стать успешной после её безъядерной деятельности".

Когда же речь зашла о противодействии терроризму, Помпео вспомнил то время, что проработал в должности директора ЦРУ, и даже сделал неожиданное признание.

"Я точно знаю, что мы обеспечили безопасность Америки благодаря информации, которую нам предоставили русские, - отметил он. - И я знаю, что мы спасли жизни русских с помощью информации, которой мы располагали".

"Таким образом, есть три примера отдельных мест, где для Соединенных Штатов и России имеет смысл работать вместе", - резюмировал Помпео.