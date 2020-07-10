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Помпео резко ответил на критику ООН из-за убийства Сулеймани: "Право США"
10 июля 2020, 14:00 • 100 • Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео резко ответил на критику ООН, последовавшую из-за убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. По его словам, это "неотъемлемое право США на самооборону".
В частности, Помпео назвал ложным доклад спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая считает нарушением закона ликвидацию американцами Сулеймани.
По словам госсекретаря США, Штаты отвергают доклад и мнения, обнародованные Калламар.
"Выводы госпожи Калламар являются ложными", - подчеркнул он.
Иранский генерал был убит в начале января 2020 года. Автомобиль, в котором ехал Сулеймани, был взорван американским военным дроном. Приказ об ударе отдал лично президент США Дональд Трамп.
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, причастных к убийству Сулеймани.
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