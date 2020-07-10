Помпео резко ответил на критику ООН из-за убийства Сулеймани: "Право США"

В частности, Помпео назвал ложным доклад спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая считает нарушением закона ликвидацию американцами Сулеймани.

По словам госсекретаря США, Штаты отвергают доклад и мнения, обнародованные Калламар.

"Выводы госпожи Калламар являются ложными", - подчеркнул он.

Иранский генерал был убит в начале января 2020 года. Автомобиль, в котором ехал Сулеймани, был взорван американским военным дроном. Приказ об ударе отдал лично президент США Дональд Трамп.

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, причастных к убийству Сулеймани.