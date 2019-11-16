Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, почему Вашингтон признает Голанские высоты израильской территорией и отвергает воссоединение Крыма с Россией.

По его словам, роль в позиции США по этим вопросам сыграли «разные фактические обстоятельства».

«Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», — сказал госсекретарь 15 ноября во время выступления в Хьюстоне.

При этом он не уточнил, какие именно «фактические обстоятельства» имеет в виду. Помпео также указал, что ситуации с Голанами и Крымом очень разные, и в первом случае США якобы признали «реальность на этой земле и историю, которая там существовала», пишет «РИА Новости».

В апреле Помпео объяснял разницу между Голанами и Крымом тем, что Израиль якобы был вынужден захватить территорию Сирии, так как «подвергся нападению», а Россия якобы просто выбрала удобный момент, чтобы «захватить территорию» другого государства.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии. Затем в 1981 году израильский парламент утвердил над ними суверенитет Израиля.

Совбез ООН и большинство стран мира считают Голаны аннексированными. Однако в апреле этого года президент США Дональд Трамп признал над ними израильский суверенитет.

Россия назвала такое решение нарушением решений ООН и угрозой урегулированию конфликта между арабским миром и Израилем.

Крым же вошел в состав России в 2014 году путем проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что голосование проходило с учетом международного права и всех демократических норм. Несмотря на это, США и ряд стран Запада отказываются признавать итоги референдума.