Помпео рассказал о намерении США помочь Зеленскому

Правительство США намерено помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами», — приводит ТАСС ответ Помпео на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчинённых в Госдепартаменте не было «ненадлежащих действий» в контексте июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским.

Также госсекретарь выразил надежду, что США удастся помочь президенту Украины положить конец коррупции на Украине.

«Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать более хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции на Украине», — заявил он.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским.

25 сентября украинский лидер на встрече с Трампом заявил, что на Украине сейчас идут «две войны» — война с коррупцией и война в Донбассе.