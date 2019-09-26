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Помпео рассказал о намерении США помочь Зеленскому

26 сентября 2019, 21:39  •  27 • Украина
Правительство США намерено помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
 
Reuters
 

«Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами», — приводит ТАСС ответ Помпео на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчинённых в Госдепартаменте не было «ненадлежащих действий» в контексте июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским.

Также госсекретарь выразил надежду, что США удастся помочь президенту Украины положить конец коррупции на Украине.

«Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать более хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции на Украине», — заявил он.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским.

25 сентября украинский лидер на встрече с Трампом заявил, что на Украине сейчас идут «две войны» — война с коррупцией и война в Донбассе.

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