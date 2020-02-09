Помпео "подарил" России Крым, Лавров заказал много текилы

Автор:

Латышев Сергей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу прибыл в столицу Венесуэлы Каракас. Это последний пункт турне по странам Латинской Америки, в рамках которого Лавров уже побывал на Кубе и в Мексике. Его американский коллега Майк Помпео вернулся на днях в Вашингтон из большого евразийского турне. С 29 января по 4 февраля он посещал Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Сравнение этих двух вояжей напрашивается само собой. И оно не может не быть поучительным.

Характерный символизм обоих турне, за которым стоит принципиальное отличие внешней политики Москвы и Вашингтона, прокомментировал в Мексике сам глава российского МИД: "Американские коллеги, к сожалению, считают, что им можно всё, но при этом, как у нас говорят, науськивают всех своих собеседников против России и, наверное, против Китая, но против России точно. Это – не те методы, которыми можно завоёвывать авторитет. Авторитет завоёвывается силой примера, силой убеждения, а не грубым шантажом, диктатом и санкциями".

Что же касается России, отметил Лавров, то она "в Латинской Америке или в любом другом регионе мира никогда не дружит ни с кем против кого-то".

Какие ещё различия?

Российский министр указал ещё на одно отличие – лицемерие, положенное Вашингтоном в основу своей внешней политики. Лавров привёл в качестве свежего примера заявление представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Лизы Кертис о целях визита госсекретаря Помпео в Казахстан и Узбекистан: Вашингтон-де не пытается соревноваться с Россией за влияние в Центральной Азии, но хочет дать странам региона альтернативу и помочь оставаться "суверенными" и "независимыми".

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего латиноамериканского визита никого не агитировал дружить против США.

"Если вы вместо США поставите Россию, а вместо Центральной Азии – Латинскую Америку, я готов подписаться под каждым из этих слов, – сказал Лавров в Мексике. – Другое дело, что на практике наши американские коллеги, продвигая такие абсолютно правильные тезисы, считают, что они имеют право присутствовать, где они хотят, а в Западном полушарии присутствовать могут только они". Глава МИД России напомнил в этой связи слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, объявившего, что "доктрина Монро" по-прежнему действует, и предупреждавшего, что никто, прежде всего Россия и Китай, не должен "вмешиваться" в дела стран Западного полушария. То есть, в переводе с дипломатического языка, не иметь там попросту никаких интересов, если они хоть в чём-то противоречат американским.

Турне Лаврова и Помпео обнажили и ещё одно коренное различие внешней политики России и США. Для Москвы суверенитет других стран ценен их способностью действовать в национальных интересах и, соответственно, сотрудничать с Россией и любой другой страной, если обеим сторонам это выгодно. Для Вашингтона "суверенитет" других стран ценен лишь постольку, поскольку он не позволяет им плясать под дудку геополитических противников США, мешает властям этих стран бегать для консультаций и получения инструкций в любые другие посольства, кроме американских.

То есть на самом деле Вашингтон, считающий себя гегемоном однополярного мира, совершенно не заинтересован ни в чьём суверенитете, кроме своего собственного, и не намерен его допускать, используя для этого шантаж, угрозы (страны ЕС), спецоперации, самые жестокие санкции (Венесуэла), "цветные революции" (Украина), поддержку терроризма для сокрушения неудобных режимов (Сирия). Или прямые военные вторжения: Гренада, Панама, Ирак, Афганистан…

В Вашингтоне недавно подтвердили, что "доктрина Монро" по-прежнему действует. Фото: Bumble Dee / Shutterstock.com

Эта "крутизна" касается не только стран вроде Ирана, которые американцы считают своими врагами, но и, подчеркнём, союзников, даже важнейших партнёров по НАТО вроде Германии и Франции, которых американцы постоянно пугают санкциями (вино, машины и проч.), вынуждают прекращать сотрудничество с третьими странами (Иран, Россия) и угрожают перестать "защищать", если те не поднимут военные расходы.

Поэтому приверженность США "суверенитету" других стран – это тоже, повторим, чудовищное лицемерие, русским совершенно не свойственное.

Американцы – и это ещё одно их отличие от русских, – как показывают, в частности, примеры Грузии и Украины, готовы жертвовать жизненно важными интересами своих формально суверенных вассалов, чтобы нанести ущерб странам, действующим в собственных интересах. Так, чтобы подыграть США в прощупывании "на вшивость" России, Грузия потеряла навсегда Южную Осетию и Абхазию, а Украина – Крым и Донбасс, на которых её неизбежный развал, конечно, не остановится.

Россия же, помогая, скажем, Молдавии, никогда не требовала, чтобы она сворачивала сотрудничество с Западом, которое также ей выгодно. То же самое относится и ко всем другим странам СНГ и остальным государствам. Вопрос "или – или", с которого США начинают разговор со своими "партнёрами", тут не возникает вообще.

Факты и только факты

Всё вышесказанное нашло подтверждение и в ходе поездок по Латинской Америке и Евразии Лаврова и Помпео – карьерного дипломата, с одной стороны, и бывшего танкиста, а также экс-директора ЦРУ, с другой.

Глава МИД России налаживал двустороннее сотрудничество, не затрагивая законных интересов США в посещаемых им странах. Глава Госдепа – сеял раздор, науськивая евразийские страны против России и Китая. Лавров – предлагал и советовал. Помпео – пугал и настаивал.

"У меня состоялись невероятные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Мы обсудили различные темы – от доступа текилы и стали на наши рынки и возобновления двусторонних механизмов до вопросов разоружения и работы ООН и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна", – написал в Twitter по итогам визита главы российского МИД министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

В заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства на этот счёт говорится: визит Лаврова "показывает интерес правительств обеих стран к поддержанию активного и открытого политического диалога по двусторонним и международным темам, а также к развитию двусторонних экономических отношений и сотрудничества в различных областях".

Подготавливаемый США уход из превращённого ими в пороховую бочку Афганистана может взорвать всю Центральную Азию. Фото: U.S. Air Force / Globallookpress

У Помпео на просторах Евразии всё было иначе. В Киеве он поддержал роль Незалежной в качестве клина между Россией и Европой, заявив, что Украина является "оплотом и крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом", имея в виду Россию. Но из-за неприемлемых для Вашингтона шашней Киева с Пекином в экономической и оборонной сферах был суров насчёт Крыма: "Украина отдала Крым, а Россия не из тех, … у которой что-то можно забрать".

И сделал вывод:

Крым потерян. Мировые игроки это понимают.

Это к вопросу о том, что возлагаемые имеющими в глазах Вашингтона статус разменной пешки странами на США вожделения обычно так и кончаются. "Америка с нами" – как бы не так!

В Минске Помпео заявил, что США "хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством", хотя судьба Слободана Милошевича должна была бы подсказать бессменному белорусскому президенту Александру Лукашенко держаться подальше от таких гостей. Про всё тот же "суверенитет" Помпео говорил в Казахстане и Узбекистане, чтобы постараться, отделавшись минимальными денежными посулами, отдалить эти страны от России и осложнить их сотрудничество с Китаем. Он явно хотел "прощупать" ситуацию в регионе, который Вашингтон намерен вскоре "запалить", свернув свою деятельность в Афганистане, чтобы ослабить Россию и Китай.

Как видим, оба почти совпавших во времени зарубежных турне глав внешнеполитических ведомств России и США во всём остальном совершенно не пересекаются. Два мира – два визита. Увы, это так.