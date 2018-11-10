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Помпео предложил Китаю забыть о холодной войне

10 ноября 2018, 00:39  •  47 • Политика
Майк Помпео заявил, что США не хотят проводить в отношении Китая политику сдерживания, как во времена холодной войны. Вместо этого Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Пекином.
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тему дальнейшего развития отношений между своей страной и Китаем. Так, глава Госдепа заявил, что Вашингтон планирует сотрудничать с Пекином, а не проводить в отношении него политику сдерживания. США не хотят новой холодной войны с Поднебесной.
Тем не менее для того, чтобы такое сотрудничество могло быть организовано, настаивает Помпео, США нужно, чтобы Китай действовал «ответственно и честно». В любом случае, отметил глава американской дипломатии, он надеется, что постоянные контакты и встречи между лидерами Китая и США рано или поздно принесут свои плоды.
Отметим, что заявление Помпео сделал по завершении стратегических переговоров в так называемом формате «два плюс два». Сверх того, Помпео отметил, что его страна надеется на продуктивное взаимодействие с Китаем в вопросе санкций против Ирана.
«Мы надеемся работать с правительством Китая и китайскими энергетическими компаниями по этому вопросу», - отметил руководитель Госдепа.

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