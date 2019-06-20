Помпео потребовал от России сдать всех подозреваемых по делу о крушении МН17

После того как накануне международная следственная группа назвала имена четырёх подозреваемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса МН17, в Вашингтоне вновь разразились ультимативными призывами к России.

В частности, госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России сдать всех подозреваемых по делу, которые находятся на территории РФ.

"Обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены обвинения и которые в настоящее время находятся в России, были привлечены к ответственности", - указывает американский дипломат.

Напомним, накануне были озвучены имена четырёх человек, среди которых трое - русские, один - украинский офицер. В МИД РФ подчеркнули, что эти выводы голословны. Однако в Вашингтоне настойчиво требуют "крови".

Помпео напомнил требование Совбеза ООН, согласно которому "все подозреваемые были привлечены к ответственности, и все страны полностью сотрудничали в установлении того, кто за это ответственен".

"Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию СБ ООН 2166 от 2014 года", - цитирует РИА Новости Помпео.