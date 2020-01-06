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Помпео поспорил с Трампом о нанесении удара по Ирану
06 января 2020, 14:09 • 40 • Политика
США могут нанести серию ударов по объектам культуры Ирана, но будут при этом соблюдать законы, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.
Таким образом политик прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа о нанесении удара по 52 целям в Иране. В этот перечень включены объекты культуры, несмотря на запрет международного права и постановления Пентагона.
"Мы будем действовать по закону. Мы будем защищать Америку", - заявил Помпео. По его словам, США продолжат удары после убийства Сулеймани, пишет ФАН.
Глава Госдепа пообещал, что Америка ответит с большой силой и энергией в случае, если руководство Ирана примет "плохое решение". "Мы надеемся, что они не сделают этого", - сказал Помпео в интервью телеканалу ABC.
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