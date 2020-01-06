Помпео поспорил с Трампом о нанесении удара по Ирану

Таким образом политик прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа о нанесении удара по 52 целям в Иране. В этот перечень включены объекты культуры, несмотря на запрет международного права и постановления Пентагона.

"Мы будем действовать по закону. Мы будем защищать Америку", - заявил Помпео. По его словам, США продолжат удары после убийства Сулеймани, пишет ФАН.

Глава Госдепа пообещал, что Америка ответит с большой силой и энергией в случае, если руководство Ирана примет "плохое решение". "Мы надеемся, что они не сделают этого", - сказал Помпео в интервью телеканалу ABC.