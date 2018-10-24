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Помпео попросил Мексику защитить США от «каравана мигрантов»
24 октября 2018, 02:24 • 72 • Политика
Глава Госдепа США переговорил с министром иностранных дел Мексики о том, какие усилия прилагает его страна для устранения проблемы приближающегося к американской границе каравана беженцев.
Глава Госдепа США Майк Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию с движущимся по направлению к американской границе караваном беженцев.
Об этом сообщается в официальном коммюнике, выпущенном пресс-службой Государственного департамента. В документе отмечается, что Помпео узнал у своего коллеги, что Мексика делает для решения данной проблемы.
Также глава американской дипломатии поддержал инициативу мексиканских властей по поддержанию тесных контактов с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Соединенные Штаты, подчеркнул Помпео, готовы всячески содействовать этому общению.
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