Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подготовка к Парижу: как прошёл рабочий визит Болтона в Россию
Списки готовятся: кого затронут контрсанкции России против Украины
Кто и зачем хотел взорвать Сороса
Латвия оспаривает у Эстонии первенство по коррупции
Главная / Политика

Помпео попросил Мексику защитить США от «каравана мигрантов»

24 октября 2018, 02:24  •  72 • Политика
Глава Госдепа США переговорил с министром иностранных дел Мексики о том, какие усилия прилагает его страна для устранения проблемы приближающегося к американской границе каравана беженцев.
Глава Госдепа США Майк Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию с движущимся по направлению к американской границе караваном беженцев.
Об этом сообщается в официальном коммюнике, выпущенном пресс-службой Государственного департамента. В документе отмечается, что Помпео узнал у своего коллеги, что Мексика делает для решения данной проблемы.
Также глава американской дипломатии поддержал инициативу мексиканских властей по поддержанию тесных контактов с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Соединенные Штаты, подчеркнул Помпео, готовы всячески содействовать этому общению.
«Лидеры обсудили усилия Мексики по решению вопроса с караваном мигрантов. Госсекретарь приветствовал продолжение сотрудничества Мексики с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и подтвердил, что США готовы помочь этим усилиям», — заявляют в Госдепе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
24 октября 2018, 05:39
Сатановский: Невзлин проговорился мне, что Путина могли убить в начале 2000-х
24 октября 2018, 05:39
«Прекрасный шаг»: Госдеп похвалил Меркель за деньги на терминал для СПГ из США
23 октября 2018, 10:09
Эр-Рияд пообещал не убивать журналистов вновь

23 октября 2018, 10:09
«Под ударом не только Украина»: Президент Польши разглядел в «Северном потоке - 2» опасность для Словакии
23 октября 2018, 23:09
В преддверии выборов в конгресс Пентагон решил припугнуть «российских хакеров» - NYT
24 октября 2018, 05:39
«Худшее прикрытие за всю историю прикрытий»: Трамп высмеял попытку СА скрыть смерть Хашукджи
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
24 октября 2018, 02:24
Будни «европейской столицы»: в Киеве разваливается транспортная сфера (Руслан Осташко...
24 октября 2018, 02:09
Списки готовятся: кого затронут контрсанкции России против Украины
24 октября 2018, 02:24
Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ
24 октября 2018, 02:10
Подготовка к Парижу: как прошёл рабочий визит Болтона в Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 октября 2018, 20:24
«Чудо-женщина» из Якутска: Новый мэр города стала героем соцсетей
23 октября 2018, 16:24
«Мы надеялись найти Дашу живой»: в Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
19 октября 2018, 18:25
«Никогда не дарите чужие земли»: Госдума послала «невменяемой» Украине четкое послание
18 октября 2018, 13:09
Массовое убийство в Керчи: правда и ложь
18 октября 2018, 13:09
Киев хочет учения? У России однозначный ответ на проход военных кораблей в Азовское море, заявил Лавров
17 октября 2018, 20:54
Керченских студентов и преподавателей убил колумбайнер?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.