Помпео похвалился, что США "уничтожили 99% боевиков ИГ"

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, похвалившись, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки ИГ (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

В частности, стало известно о том, что г оссекретарь США Майк Помпео похвалился тем, что США якобы уничтожили практически всю группировку ИГ (запрещена в России). Он заявил, что именно Штаты уничтожили 99% ее террористов.

"Мы ликвидировали 99% халифата… - сказал он журналистам. - С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?"