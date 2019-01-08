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Помпео похвалился, что США "уничтожили 99% боевиков ИГ"
08 января 2019, 11:54 • 89 • Политика
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, похвалившись, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки ИГ (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
В частности, стало известно о том, что госсекретарь США Майк Помпео похвалился тем, что США якобы уничтожили практически всю группировку ИГ (запрещена в России). Он заявил, что именно Штаты уничтожили 99% ее террористов.
"Мы ликвидировали 99% халифата… - сказал он журналистам. - С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?"
По его словам, кампания США в Ближневосточном регионе была "очень успешной".
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