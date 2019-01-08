Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
The Time: В 2019 году рейтинг Трампа в США пробьёт 50%
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
Пeнcиoнepы в Гyччи нaкpывают шикарные стoлы
Главная / Политика

Помпео похвалился, что США "уничтожили 99% боевиков ИГ"

08 января 2019, 11:54  •  89 • Политика
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, похвалившись, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки ИГ (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
В частности, стало известно о том, что госсекретарь США Майк Помпео похвалился тем, что США якобы уничтожили практически всю группировку ИГ (запрещена в России). Он заявил, что именно Штаты уничтожили 99% ее террористов.
"Мы ликвидировали 99% халифата… - сказал он журналистам. - С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?"
По его словам, кампания США в Ближневосточном регионе была "очень успешной".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

89
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 13:09
Израильские СМИ поспешили сообщить о блокировке Штатами поставок Sukhoi Superjet 100 в Иран
08 января 2019, 08:39
"Лучше сегодня, чем завтра": Лидер свободных демократов Германии предложил Меркель уйти
07 января 2019, 13:09
"Я поклялся на могиле предков": Абэ пообещал, что 2019 год станет переломным в решении спора о Курилах
08 января 2019, 02:09
Работаем и будем работать: У США есть план присутствия кораблей НАТО в Черном море
08 января 2019, 11:54
Помпео похвалился, что США "уничтожили 99% боевиков ИГ"
08 января 2019, 11:54
Трамп пообещал закончить "бесконечные войны" из-за нехватки финансовой помощи от "богатых стран"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
01 января 2019, 17:09
Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
04 января 2019, 18:09
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
05 января 2019, 02:24
"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став самым популярным в Сети
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
01 января 2019, 20:24
"Дело не только в ПРО США": В Совфеде отвергли возможность передачи Курил Японии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.