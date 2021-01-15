Помпео перед уходом поставил "визовую" подножку Байдену

В Госдепе сообщили о введении визовых ограничений для ряда лиц из Китая. Глава американской дипломатии Майк Помпео объявил, что визовые ограничения будут введены против руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Поводом для внедрения этих мер указана спорная ситуация в Южно-Китайском море.

Отмечается, что под ограничения также подпадают и члены семей китайских чиновников.

Интересно, что за день до объявленных Госдепом визовых запретов в США заговорили о готовящемся визите из КНР.

Так, сообщал глава отдела международных связей неправительственной американской Торговой палаты Майрон Бриллиант, в скором времени в Штаты может приехать высокопоставленная делегация из Китая.

Он отмечал, что визит для обсуждения экономических вопросов должен состояться в начале срока Джозефа Байдена. Впрочем, конкретных дат названо не было, и в свете введённых Госдепом ограничений возможность визита уже под вопросом.