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Помпео перед уходом поставил "визовую" подножку Байдену
15 января 2021, 20:40 • 45 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео за несколько дней до инаугурации нового лидера страны ставит подножки преемственной команде. В Госдепе анонсировали визовые ограничения для ряда представителей Китая. За день до этого объявления в США заговорили о возможности команды избранного президента Байдена переговорить с высокопоставленной делегацией из КНР.
В Госдепе сообщили о введении визовых ограничений для ряда лиц из Китая. Глава американской дипломатии Майк Помпео объявил, что визовые ограничения будут введены против руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Поводом для внедрения этих мер указана спорная ситуация в Южно-Китайском море.
Отмечается, что под ограничения также подпадают и члены семей китайских чиновников.
Интересно, что за день до объявленных Госдепом визовых запретов в США заговорили о готовящемся визите из КНР.
Так, сообщал глава отдела международных связей неправительственной американской Торговой палаты Майрон Бриллиант, в скором времени в Штаты может приехать высокопоставленная делегация из Китая.
Он отмечал, что визит для обсуждения экономических вопросов должен состояться в начале срока Джозефа Байдена. Впрочем, конкретных дат названо не было, и в свете введённых Госдепом ограничений возможность визита уже под вопросом.
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